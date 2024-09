Choque al Banco Nación: desde la entidad, niegan que se haya tratado de una venganza

Las primeras informaciones que trascendieron indicaban que un hombre de 30 años había decidido chocar su automóvil contra el comercio en forma de venganza, dado que se había presentado allí para solicitar un crédito que el banco no lo había otorgado . El gerente de la entidad, quien esta mañana revisaba los trabajos que se realizaban en la estructura destruida, desmintió esta información. " Las versiones que comentaron no son verdad, no sabemos quién es el que lo hizo" , aseguró a La Capital.

Todos los datos apuntan que se trata de un hecho planeado. El coche hizo un largo tramo por una zona peatonal y luego apuntó directamente contra los cajeros, donde no se encuentran los guardias, por lo que no hubo heridos. Además, el vehículo chocó a una velocidad no tan excesiva. De haber sido más fuerte el impacto, el conductor hubiera perdido el control y hubiera caído con su auto al subsuelo. "El hombre lo hizo con la intención de destruir el banco, no iba a lastimar a nadie", analizó un empleado de una galería ubicada muy cerca de donde se produjo el choque, quien se enteró de los detalles de boca de un compañero del turno noche.