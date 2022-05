Cayó una pareja que intentó vender a una beba de dos meses en Facebook

"El Ariel me dio semáforo verde": los audios expuestos en la imputativa al Viejo Cantero

"Recibimos un alerta por parte de la fiscal federal Adriana Saccone a partir de una información de una organización por los derechos del niño de Santa Fe, acerca de que estaban ofreciendo en adopción a un bebé en una red social de manera ilegal", señaló Víctor Chanenko, jefe regional de la Policía Federal.

A partir de esa advertencia, Chanenko agregó: "Se realizó un trabajo de campo y se detectó a una persona que tenía un perfil de Facebook bastante extraño. Era una especie de manosanta o brujo, que colocaba imágenes que no correspondían a su identidad y por eso verificamos si se trataba de una maniobra de supresión de identidad o era un ardid para conseguir una cantidad de dinero específica".

No obstante, se cree que en realidad los sospechosos buscaban estafar al potencial comprador. Se presume que su idea era pedir un adelanto de dinero por transferencia para luego no entregarles nunca a la pequeña. Es más, mostraban el certificado de nacimiento en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, según se conoció este jueves por El Tres TV.

"Por eso estamos en la duda de que esto no haya sido pescador para que no haya gente deseperada por ser padres. Pero si esto se trataba de una maniobra de engaño, esta persona no podía denunciar que le habían sacado dinero por adquirir una criatura", abundó.

El avance en la causa fue a través de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, que logró determinar dos domicilios donde dormía la pareja. Con las tareas realizadas se pudo establecer que la pareja había ofrecido a la beba en el grupo de Facebook "Venta de Todo para niños y bebés Rosario".

En ese marco, el Juzgado Federal N° 3 de Rosario autorizó los allanamientos en Nuevo Alberdi y en Valparaíso al 2500.