Central venció 2 a 0 a Barracas Central con un Ángel Di María intratable

Policiales
Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
POLICIALES
Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro
La Ciudad
El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario
LA CIUDAD
Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe
Política
La estética mezquindad de la Modernización Laboral
La Ciudad
La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga
POLICIALES
Lo denuncian por amenazas y la Policía le secuestra tres armas de fuego
Policiales
Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro
Ovación
Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma
Ovación
Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla
POLICIALES
Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado
Policiales
La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser
La Ciudad
Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia
POLICIALES
Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones
La Ciudad
Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad
Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales
La Ciudad
Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad
El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad
Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo
Economía
Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial