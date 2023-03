Caso Sauan: el duro impacto en la calle San Luis de la ausencia de Chiche

Todos los sábados a mediodía era la misma rutina. Varios amigos, algunos conspicuos comerciantes textiles de la calle San Luis, se juntaban a tomar el copetín. Iban Edgar Addoumie, Natalio Wainstein, alguno de los Abiad y alguno de los Jaef. Pero desde que había llegado de un viaje por el extremo Oriente Jorge Salomón Sauan tomó distancia con el rito. En ese viaje había adelgazado mucho y quería mantener alguna frugalidad en las comidas. Por eso ya no iba tanto al vermú con el apego de siempre.

Eran los últimos días de noviembre de 1980. En esos días finales de Martínez de Hoz con el dólar de la plata dulce los viajes al exterior eran una marca de los argentinos, la cara más publicitada de la dictadura. Sauan acababa de llegar de aquella travesía junto a su amigo Edgar Addoumie. Estando en Hong Kong a Sauan le dio por comprarse un Rolex. “Yo le pedí que me dejara hacer a mí en la relojería”, dijo Edgar, que en ese momento tenía 40 años. “A Chiche no le gustaba regatear los precios y me ofrecí a hacerlo por él”.