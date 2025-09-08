Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

El joven de 13 años sufrió heridas en las piernas. La policía encontró evidencia de un ataque frente a la puerta del domicilio

Una balacera registrada este lunes a la madrugada derivó en la internación de un adolescente baleado en la zona oeste rosarina. Los investigadores presumen que le dispararon mientras estaba en su hogar, donde su madre cumple una orden de prisión domiciliaria .

La policía confirmó que la víctima de 13 años fue trasladada desde Viamonte y Brasil por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). De acuerdo al primer parte médico se encontraba fuera de peligro tras recibir tratamiento en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Fuentes oficiales detallaron que el joven menor de edad fue baleado en las piernas cuando se encontraba en un departamento del Fonavi del barrio Franchetti. En primera instancia no había personas detenidas después del operativo realizado a pocas cuadras del cruce de bulevar 27 de Febrero y avenida Circunvalación.

El Comando Radioeléctrico fue a revisar la vivienda alrededor de las 3 de la mañana, cuando recibió aviso sobre una persona herida dentro de una casa . En ese momento, los uniformados encontraron al adolescente y pidieron asistencia del Sies para llevarlo en ambulancia al nosocomio municipal.

La madre de la víctima tiene 28 años y resultó ilesa tras los disparos. Según la denuncia, Carolina V. estaba usando una tobillera electrónica en el sitio donde su hijo cayó herido.

Antes de la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), los efectivos advirtieron que la puerta de la casa tenía marcas compatibles con el impacto de balas y en el palier hallaron vainas servidas. A partir de esta evidencia se instaló la hipótesis de que una persona armada abrió fuego frente a la entrada.

De acuerdo al diagnóstico inicial, el adolescente tenía orificios de entrada y salida de los proyectiles como consecuencia del ataque perpetrado fuera del domicilio. Después del traslado fue atendido en el Heca por las lesiones en sus piernas.