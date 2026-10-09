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Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar

Un delincuente destrozó la puerta de vidrio e ingresó a Freedom a la madrugada. La policía había detenido a un sospechoso seis meses atrás en el mismo lugar

9 de octubre 2026 · 08:40hs
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El bar de Mendoza y Alem fue apedrado dos veces en menos de seis meses.

Foto: X/@maxiklan.

El bar de Mendoza y Alem fue apedrado dos veces en menos de seis meses.

A principios de abril, un conocido bar del barrio Martin sufrió daños importantes por un intento de robo. La historia se repitió este viernes, ya que un ladrón rompió la puerta de Freedom para entrar a buscar dinero y escapó antes del amanecer.

Una de las empleadas del negocio confirmó que el delincuente se llevó dinero a la madrugada en la esquina de Mendoza y Alem. El local cuenta con cámaras de videovigilancia y los dueños rápidamente pudieron reconstruir lo sucedido, aunque no lograron determinar la identidad del ladrón.

La trabajadora precisó que el maleante sólo recogió el efectivo de la caja y no se trataba de una suma importante. En diálogo con LT8, aclaró que iban a continuar atendiendo al público a pesar del incidente. "Vinimos y vamos a seguir para adelante", manifestó.

Preocupación por los robos en barrio Martin

El primer intento de robo en Freedom concluyó con un sospechoso detenido el miércoles 8 de abril. Ese día, los empleados se encontraron con la rotura del ventanal de la calle Alem cuando estaban por abrir las puertas para arrancar la jornada.

"En esa época, era una seguidilla. Todas las semanas le robaban a alguien", recordó este viernes una de las trabajadoras. Así como se registraron daños en el bar, también había testimonios sobre la acción de delincuentes en una empanadería, una tienda de ropa y otros locales cercanos.

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Seis meses después, el establecimiento gastronómico volvió a sufrir daños significativos antes de las 6 de la mañana. La parte superior de la puerta de vidrio templado quedó totalmente destrozada y la cubrieron con una frazada para prevenir lesiones en la entrada.

El dueño de Freedom se enteró del ingreso del maleante por un vecino de la cuadra. Horas más tarde, el negocio ya estaba en funcionamiento a pesar de los daños. En ese contexto, una de las empleadas comentó: "Pensábamos que ahora estaba más tranquilo. Hay mucha gente viviendo en la calle y eso influye en la situación".

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