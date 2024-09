Atacaron a tiros un integrante de la banda de Esteban Alvarado

Un familiar de Privitera le habría vendido al ex comisario Makhat un departamento del condominio.

En noviembre de 2019 y tras 20 allanamientos realizados por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), Privitera fue detenido junto a cuatro ex jefes de la Policía de la provincia y el abogado de Alvarado, Claudio Tavella. Las capturas se hicieron en el contexto de la investigación de la causa por asociación ilícita y el homicidio de Lucio Maldonado, asesinato por el cual Alvarado fue condenado como instigador.

Entre los detenidos figuraban el ex jefe de Drogas Peligrosas Gustavo Spoleti, el comisario Luis Quevertoque (quien estuvo a cargo de la Brigada Operativa de la División Judiciales), el ex subjefe de Antinarcóticos de Policía de Investigaciones Javier Makhat, y el ex Drogas Peligrosas Cristian “Chamuyo” Di Franco. A los jefes policiales se suman los civiles Jorge Benegas, ya imputado como testaferro de Alvarado.