Atacaron a piedrazos a un fletero que llevaba hinchas de Newell's a la cancha

El hecho ocurrió el pasado sábado en Buenos Aires y Gálvez. "Me fui contento a trabajar y casi que no vuelvo", contó Diego, quien tiene dientes rotos y el tabique quebrado

Un fletero que el pasado sábado trasladaba hinchas de Newell's al estadio del parque Independencia fue atacado a piedrazos y amenazado con un arma de fuego por un grupo de gente que, según estimó, los estaban esperando en Buenos Aires y Gálvez para agredirlos.

"Fue muy feo, pensé que me mataban. Me fui contento a trabajar y casi que no vuelvo", le dijo Diego a Telefé Rosario, quien mostró las consecuencias del ataque: "Me rompieron los dientes y me quebraron el tabique", contó, además de haber sufrido varias heridas en el rostro.

El flete, único sustento familiar desde que Diego sufrió un accidente en 2010 que le generó una discapacidad, terminó destruido.

El fletero contó que el pasado sábado lo fueron a buscar a su casa "para que llevara siete personas a la cancha. En Gálvez y Buenos Aires como que los estaban esperando".

"Nos apuntaron con una pistola en la cabeza, me abrieron la puerta y me quisieron tirar para abajo. Yo aceleré y me fui", recordó, y afirmó que lo dejaron solo apenas ocurrió la agresión: "Cuando pude frené y ya estaba solo, desaparecieron todos los hinchas de Newell's".

Diego dijo que no conoce la identidad de quienes lo contrataron y tampoco sabe quién los atacó. Indicó que los siete hinchas que viajaban en la camioneta llevaban camisetas de Newell's pero "estaban todos sentados, no iban cantando ni tocando bocina, nada".