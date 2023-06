Apareció el auto pero no la mujer que quiso matar al yerno

La mujer de 65 años no fue ubicada aún por la policía, mientras que el hombre herido se recupera en un hospital y está fuera de peligro

La mujer de 65 años que entró a los tiros a un gimnasio y baleó a su ex yerno, provocándole heridas en distintas partes del cuerpo, permanece prófuga y es intensamente buscada por la policía bonaerense.

El ataque ocurrió en un gimnasio de Rafael Castillo, en el partido bonaerense de La Matanza, donde la mujer ingresó armada y literalmente vació el cargador apuntando contra su ex yerno.

Una mujer quiso matar a tiros a su ex yerno en un gimnasio

Al verla apuntar contra él, el hombre comenzó a correr por el gimnasio, al igual que as otras personas que estaban haciendo actividades físicas. Sin embargo, fue alcanzado por dos proyectiles en el brazo izquierdo y otros dos en las piernas.

La atacante fue identificada como Sara Beatriz Garay y la víctima es Jorge Daniel Blanco, de 32 años.

El hombre recibió al menos cuatro impactos de bala, dos en uno de sus brazos y dos en las piernas. Está internado, pero contrariamente a lo que se informó en un primer momento, está fuera de peligro.

La víctima del ataque ejerce como profesor en el gimnasio que fue escenario de la agresión y la mujer lo acusa de la muerte de su hijo. Según contó a la prensa la hermana de la víctima de los balazos, Garay sostiene que Blanco le suministró a su hijo anabólicos que afectaron su salud y terminaron desencadenando su muerte.

Por el momento la policía no logró dar con el paradero de la agresora. Los efectivos que se ocupan de rastrearla encontraron su auto, pero no a ella. En principio el caso se investiga como abuso de armas y lesiones, pero no se descarta que la carátula pueda modificarse a intento de homicidio.