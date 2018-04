Antecedentes en un fallo chaqueño

"Estas formas criminales organizadas actúan de modo tal de dificultar la individualización de los imputados. No todos participan de lo mismo y no todos tocan la droga", dijeron ayer los fiscales Saccone y Villate, citando al tribunal chaqueño que condenó por narcotráfico al ex dueño del Club Real Arroyo Seco, Patricio Gorosito. Ese fallo apunta a "una serie de casualidades que equivocadamente los vincula" a los imputados como una falacia defensiva. Por eso los fiscales pidieron tener en cuenta lo mismo que aquella sentencia: "Indicios graves, precisos y concordantes que habrán de conducir a las responsabilidades de cada uno".