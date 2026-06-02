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Atención, selección argentina: una figura de Austria se pierde el Mundial por lesión

Una de las piezas claves del seleccionado austríaco, que enfrentará a la Albiceleste en la segunda fecha, quedó marginado de la Copa del Mundo

2 de junio 2026 · 12:26hs
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Austria enfrentará a la selcción argentina en la segunda fecha del Mundial.

AP

Austria enfrentará a la selcción argentina en la segunda fecha del Mundial.

La selección argentina tendrá tres partidos de la fase de grupos para lograr su clasificación a 16avos de final y comenzar su recorrido por los partidos de eliminación directa del Mundial. Los duelos ante Argelia, Austria y Jordania serán claves para marcar el camino del equipo de Lionel Scaloni, por lo que ningún detalle puede pasar por alto.

En las últimas horas, la selección de Austria confirmó una mala noticia que alteró sus planes de cara. Christoph Baumgartner sufrió una lesión muscular en el calentamiento previo al amistoso en el que su equipo venció 1-0 a Túnez y, según el parte médico, se confirmó la gravedad del cuadro que lo dejó fuera de la Copa del Mundo.

El mediocampista del RB Leipzig de la Bundesliga de Alemania es uno de los referentes del conjunto dirigido por Ralf Rangnick, pero la resonancia magnética que le realizaron este martes determinó que no podrá cumplir el sueño de disputar el Mundial 2026, en el que su selección volverá a la máxima cita luego de 28 años de ausencia.

“Esta es, sin duda, una noticia muy amarga para Christoph y para todo el equipo. Es un jugador importante y una pieza clave en nuestra plantilla. Ahora mismo, todo nuestro apoyo está centrado en su recuperación”, expresó el seleccionador austríaco, en un comunicado difundido por la Federación Austríaca de Fútbol (OFB)

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Austria pierde a una pieza clave

El volante ofensivo es una de las figuras de su seleccionado y llegaba al Mundial en uno de los mejores momentos de su carrera, luego de haber sido elegido como el Futbolista del Año en Austria y de haber anotado 17 goles y nueve asistencias en la última temporada con Leipzig (13 tantos en la Bundesliga).

En la previa al amistoso ante Túnez, Baumgartner sintió un fuerte dolor en el flexor de la cadera luego de recibir un golpe, lo que obligó a su reemplazo de último momento por Michael Gregoritsch. Tras confirmarse su baja para el Mundial, recibió el apoyo de Leipzig y de sus compañeros del seleccionado.

Christoph Baumgartner
Baumgartner se perderá el Mundial con Austria por una lesión.

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Ante su ausencia, el cuerpo técnico austríaco analiza las variantes para elegir a su sustituto dentro de la convocatoria. Según consignó el medio OE24, los posibles reemplazantes son Marco Grull (Werder Bremen) y Dejan Ljubicic (Schalke), ambos jugadores también del fútbol alemán. Para eso, el entrenador Rangnick tendrá hasta el 16 de junio para confirmar el cambio en la lista, un día antes del estreno ante Jordania.

Cabe recordar que Austria enfrentará a la selección argentina el 22 de junio a las 14 (horario en Argentina) en el Dallas Stadium, en Texas, por la segunda fecha del grupo J.

Una buena noticia para Austria

A pesar del mal trago por la baja de Baumgartner, Austria confirmó que David Alaba, capitán del seleccionado que dejará Real Madrid en este mercado de pases, se encuentra en condiciones de disputar la Copa del Mundo.

David Alaba Real Madrid
David Alaba viajará a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo.

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A través de una resonancia magnética, descartaron que el defensor sufra una lesión muscular, por lo que viajará este jueves a Estados Unidos junto al resto de la delegación.

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