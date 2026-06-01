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Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y ya son cuatro los familiares detenidos

Fabiana Hereñú fue apresada en la zona norte de Rosario. Será imputada, en principio el viernes, en los tribunales de San Lorenzo

1 de junio 2026 · 18:03hs
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Fabiana Hereñú fue detenida en la zona norte de Rosario y será imputada como coautora del homicidio de Benjamín Scerra

Fabiana Hereñú fue detenida en la zona norte de Rosario y será imputada como coautora del homicidio de Benjamín Scerra

Una hermana de los principales sospechosos por el crimen de Benjamín Scerra, el chico de 19 años hallado muerto en Capitán Bermúdez el pasado 14 de mayo, fue detenida este lunes en la zona norte. Se trata de Fabiana Argentina Hereñú, de 25 años, quien será imputada en principio el viernes como coautora del homicidio.

Se espera que para entonces también pueda ser imputado el principal sospechoso, Alexis “Corto” Hereñú, detenido el sábado en San Nicolás, que debe ser extraditado desde la provincia de Buenos Aires.

Así, ya son cuatro los miembros de la familia Hereñú que están detenidos en el marco de la investigación del fiscal de San Lorenzo Aquiles Balbis sobre el asesinato de Benjamín. Alexis, Darío y Fabiana son hermanos mientras que Luciano es sobrino de los otros tres.

De los cuatro integrantes de la familia, Luciano y Darío ya fueron imputados la semana pasada como coautores del hecho caratulado como un homicidio críminis causa y por el robo de efectos personales de la víctima.

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Fabiana fue detenida por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en la zona norte de Rosario. Personal de la Brigada Operativa de San Lorenzo la ubicó este lunes al mediodía en la zona de Herrera al 2000, en el barrio Unión. La mujer de 25 años tenía pedido de captura y quedó alojada en la comisaría 7ª de San Lorenzo.

Homicidio

Según la investigación sobre el crimen de Benjamín, el chico de 19 años que había sido visto por última vez el 7 de mayo y fue asesinado por los hermanos Hereñú la madrugada del 9 de mayo, entre las 5 y las 6.45, en una zona conocida como El Espinillo, en el límite entre Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez. Se estableció que el chico estuvo en la casa de la familia Hereñú, que mantuvo una discusión con algunos de ellos y que en un momento le robaron el celular.

En ese marco el chico fue agredido por dos de los hermanos y luego intentó escapar. Entonces los Hereñú lo persiguieron y cuando lo alcanzaron le aplicaron cerca de veinte puñaladas con un cuchillo que al parecer portaba Alexis. Con heridas en el cuello, la espalda y el torso, Benjamín murió en el lugar y se presume que los agresores trasladaron su cadáver hasta una zona conocida como el monte de Celulosa.

>> Leer más: Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Benjamín estuvo desaparecido al menos otro cinco días hasta que su cuerpo fue hallado el 14 de mayo a partir de la intervención de allegados que aceleraron su búsqueda a partir de que la familia tomó conocimiento de que un hombre apodado “Corto” había estado con él en un asentamiento precario de la zona, donde además había tenido una discusión. Para el fiscal, Benjamín fue asesinado para asegurar el robo del celular, sus zapatillas y un camperón.

Los primeros detenidos fueron Darío Hereñú, de 33 años, y Luciano Hereñú, de 18, quien ya fueron imputados como coautores. El sábado fue apresado Alexis, quien será imputado junto con su hermana, en principio, el próximo viernes.

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