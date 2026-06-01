Parque de la Cabecera: la publicación del pliego "en elaboración" finaliza el 5 de julio

La provincia abrió una etapa clave para el megaproyecto, que funciona como pausa técnica pero también como vidriera para seducir a grandes desarrolladores

El Parque de la Cabecera se proyecta sobre un área estratégica ubicada debajo y alrededor del puente Rosario-Victoria, en el límite entre Rosario y Granadero Baigorria, con frente al río Paraná

El megaproyecto urbanístico del Parque de la Cabecera , una de las apuestas inmobiliarias y urbanas más ambiciosas para el área metropolitana de Rosario, entró en una nueva etapa. Mientras avanza el proceso para captar inversores privados de gran escala , el gobierno provincial confirmó que actualmente se encuentra en período de publicación del pliego “en elaboración”, una instancia que funciona como pausa técnica y vidriera para el mercado .

“El período de publicación del pliego en elaboración es un alto en el trabajo. Nos permite dar a conocer la iniciativa del gobierno provincial como propuesta para la urbanización de este nuevo territorio . A la vez es un mecanismo que nos permite recibir consultas de potenciales interesados . Este proceso finaliza el 5 de julio. Luego hay un período de trabajo y ajuste de la documentación y el proceso que nos permitirá publicar el llamado a licitación pública”, explicaron desde la Unidad de Gestión de Espacios Estratégicos de la Provincia.

La declaración oficial aporta una definición importante sobre el estado real del proyecto: aunque la Provincia ya publicó borradores de pliegos y comenzó la búsqueda activa de desarrolladores , todavía continúa ajustando documentación técnica y recibiendo consultas antes de lanzar la licitación definitiva .

El Parque de la Cabecera se proyecta sobre un área estratégica ubicada debajo y alrededor del puente Rosario-Victoria, en el límite entre Rosario y Granadero Baigorria, con frente al río Paraná. El masterplan contempla transformar unas 35 hectáreas en una nueva centralidad urbana con viviendas, espacios comerciales, hotelería, oficinas, áreas educativas, parques públicos y un gran centro cultural y de eventos de escala metropolitana.

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Escala urbana

Según los documentos preliminares difundidos por la Provincia, el desarrollo prevé unos 360 mil metros cuadrados construibles y capacidad para albergar a unas 15 mil personas. También incluye más de 110 mil metros cuadrados de espacios públicos y un multiespacio para espectáculos y congresos con capacidad masiva.

La iniciativa busca estructurarse bajo un esquema público-privado donde el Estado aporta tierras estratégicas frente al río , mientras que el sector privado financiaría y ejecutaría gran parte de las obras. El objetivo oficial es atraer grandes desarrolladores nacionales con espalda financiera suficiente para afrontar una intervención urbana de enorme escala.

En ese marco, la publicación del “pliego en elaboración” funciona como una especie de testeo de mercado. El gobierno provincial busca medir interés, recibir observaciones y ajustar condiciones antes de la licitación formal.

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Debate abierto

El proyecto también aparece como la continuidad de una idea urbana impulsada desde hace años por Rosario y Granadero Baigorria: reconvertir el entorno de la cabecera del puente Rosario-Victoria en un gran parque metropolitano y un nuevo frente urbano vinculado al río Paraná.

Sin embargo, el megaplan ya empieza a abrir discusiones sobre el futuro perfil urbano de la zona norte y sobre el impacto que podría tener una urbanización intensiva sobre uno de los últimos grandes reservorios territoriales frente al río. Mientras sectores vinculados al negocio inmobiliario destacan el potencial económico del proyecto, también aparecen debates sobre densidad urbana, preservación ambiental, infraestructura y acceso público a la costa.

Por ahora, la provincia intenta consolidar una señal de previsibilidad hacia el mercado. El mensaje oficial apunta a mostrar que el proyecto sigue avanzando, aunque todavía se encuentra en fase administrativa y técnica previa a la licitación pública.