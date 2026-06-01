La Capital | Policiales | futbolista

Condenan al hombre que mató a un joven e hirió a un futbolista de Racing en barrio Tablada

Uriel Zapata fue condenado a 35 años de cárcel por el crimen de Erik Díaz, ocurrido en enero de 2023, hecho que dejó otros dos heridos

1 de junio 2026 · 14:53hs
Google Seguir a La Capital en Google
Erik Díaz

Erik Díaz, la víctima mortal de una balacera en el barrio Tablada. 

Un hombre de 33 años fue condenado a 35 años de prisión por un asesinato ocurrido en enero de 2023 en el barrio Tablada. El crimen ocurrió como consecuencia de una balacera en la que también fueron heridos otros dos muchachos, entre ellos un futbolista de las inferiores de Racing de Avellaneda.

El crimen de Erik Díaz se abordó en un juicio oral que tuvo a Uriel Zapata como principal acusado como autor del ataque. En una audiencia realizada este lunes el tribunal compuesto por las juezas Lorena Aronne, Hebe Marcogliese y Paola Aguirre lo condenó a 35 años de prisión por homicidio agravado, dos tentativas, tenencia de arma de fuego de guerra y encubrimiento.

Leer más: Seguirá preso acusado de matar a un joven y herir gravemente a un futbolista de Racing

Zapata había sido detenido el 2 de febrero de 2023, semanas después del crimen, de una manera curiosa. Había ingresado al Hospital Clemente Álvarez con una herida de arma de fuego, pero se identificó con otro nombre. Sin embargo su plan no prosperó y en cuestión de minutos se supo que tenía pedido de captura y quedó demorado.

Balacera mortal

La tarde del 11 de enero de 2023 Erik John Díaz, de 18 años, estaba con dos amigos tomando una gaseosa frente a un kiosco de Ayacucho al 4000. Eran cerca de las 16 cuando un hombre se acercó hasta allí y apuntó con una pistola calibre 9 milímetros a uno de los jóvenes. Según estableció la investigación de la fiscal Marisol Fabbro sobre la mecánica del crimen, el agresor comenzó a disparar a matar pero la bala no salió. Entonces el joven atacado comenzó a correr y logró refugiarse en una casa de la cuadra.

>>Leer más: Vivir y morir en las calles del Cordón Ayacucho en barrio Tablada

Pero Erik y su otro acompañante, Lautaro Ronchi, no tuvieron la misma suerte. Ambos pibes de 19 años fueron alcanzados por los balazos disparados por Uriel Zapata, quien acto seguido se dio a la fuga. Díaz y Ronchi fueron trasladados en vehículos particulares por vecinos hasta el Hospital Roque Sáenz Peña, desde donde fueron derivados a otros efectores.

Díaz murió minutos después del ataque en el Hospital Provincial. Y Ronchi, que por entonces jugaba en la cuarta división de Racing Club de Avellaneda y estaba pasando unas vacaciones visitando a su familia en Rosario, terminó internado en el Heca gravísimo estado con un balazo en el cráneo del cual logró sobrevivir.

Noticias relacionadas
La casa de Villa Amelia donde fue encontrada muerta Marta Ramirez y gravemente herido Omar Gamarra, que falleció este sábado en Rosario

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

La adolescente era buscada intensamente desde hacía una semana

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Un juicio histórico en el Centro de Justicia Penal

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Detenidos en la zona sudoeste por comercializar drogas

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Ver comentarios

Las más leídas

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Lo último

Toniolli: Los aumentos de las tarifas del transporte interurbano profundizan la recesión

Toniolli: "Los aumentos de las tarifas del transporte interurbano profundizan la recesión"

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que reflejó el retroceso de las universidades argentinas

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que reflejó el retroceso de las universidades argentinas

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Onatisur, la operadora comercial de La Favorita, apuntó contra los titulares del inmueble, negó deudas y posibilidades de desalojos. Mientras tanto, se anticipan la finalización de los contrato con los comerciantes
Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van
La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que reflejó el retroceso de las universidades argentinas
La Ciudad

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que reflejó el retroceso de las universidades argentinas

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas
La Ciudad

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas

Condenan al hombre que mató a un joven e hirió a un jugador de Racing en barrio Tablada
Policiales

Condenan al hombre que mató a un joven e hirió a un jugador de Racing en barrio Tablada

Bioceres denuncia una presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares
Economía

Bioceres denuncia una presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano
La Ciudad

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Central: Alejo Veliz se fue y habrá que salir a buscar otro centrodelantero

Central: Alejo Veliz se fue y habrá que salir a buscar otro centrodelantero

Ovación
Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón
Ovación

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Así es el hotel en Kansas donde se hospedará la selección argentina en el Mundial 2026

Así es el hotel en Kansas donde se hospedará la selección argentina en el Mundial 2026

Guía para el Mundial 2026: todos los cambios que se aplicarán en el VAR y el arbitraje

Guía para el Mundial 2026: todos los cambios que se aplicarán en el VAR y el arbitraje

Policiales
Condenan al hombre que mató a un joven e hirió a un jugador de Racing en barrio Tablada
Policiales

Condenan al hombre que mató a un joven e hirió a un jugador de Racing en barrio Tablada

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

La Ciudad
La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que reflejó el retroceso de las universidades argentinas
La Ciudad

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que reflejó el retroceso de las universidades argentinas

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género

En un Quini 6 austero, el Siempre Sale entregó a cada ganador $77 millones
Información General

En un Quini 6 "austero", el Siempre Sale entregó a cada ganador $77 millones

Juntan firmas contra el tarifazo del gas y senadores de Santa Fe quedan bajo la lupa
La Ciudad

Juntan firmas contra el tarifazo del gas y senadores de Santa Fe quedan bajo la lupa

El futuro de La Favorita ingresa en una semana de definiciones claves
La Ciudad

El futuro de La Favorita ingresa en una semana de definiciones claves

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

Ignacio Ovando salió volando del Mario Kempes para unirse a la selección
Ovación

Ignacio Ovando salió volando del Mario Kempes para unirse a la selección

El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos
Ovación

El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos

Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya
Ovación

Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya

Martín Rapetti: la economía seguirá planchada y el dólar tendrá más presión

Por Alvaro Torriglia
Economía

Martín Rapetti: la economía seguirá "planchada" y el dólar tendrá más presión

Santa Fe recibe del Estado nacional 24 veces menos fondos que en 2023
Economía

Santa Fe recibe del Estado nacional 24 veces menos fondos que en 2023

Came salió a rechazar la reforma tributaria sugerida por el FMI
Economía

Came salió a rechazar la reforma tributaria sugerida por el FMI

La segunda vuelta electoral en Colombia será entre la derecha y la izquierda
El Mundo

La segunda vuelta electoral en Colombia será entre la derecha y la izquierda

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs
Ovación

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento
Economía

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento

Cuatro de cada 10 argentinos destinará el aguinaldo a deudas y gastos esenciales
Economía

Cuatro de cada 10 argentinos destinará el aguinaldo a deudas y gastos esenciales

Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como bomba
Información General

Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como "bomba"

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne
Ovación

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

El patentamiento de autos nuevos cayó más de 25 % en el quinto mes del año
Economía

El patentamiento de autos nuevos cayó más de 25 % en el quinto mes del año

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe

Decomisan más de 50 aves silvestres que vendían ilegalmente en Pérez
La Region

Decomisan más de 50 aves silvestres que vendían ilegalmente en Pérez