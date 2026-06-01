Condenan al hombre que mató a un joven e hirió a un futbolista de Racing en barrio Tablada

Uriel Zapata fue condenado a 35 años de cárcel por el crimen de Erik Díaz, ocurrido en enero de 2023, hecho que dejó otros dos heridos

Un hombre de 33 años fue condenado a 35 años de prisión por un asesinato ocurrido en enero de 2023 en el barrio Tablada. El crimen ocurrió como consecuencia de una balacera en la que también fueron heridos otros dos muchachos, entre ellos un futbolista de las inferiores de Racing de Avellaneda.

El crimen de Erik Díaz se abordó en un juicio oral que tuvo a Uriel Zapata como principal acusado como autor del ataque. En una audiencia realizada este lunes el tribunal compuesto por las juezas Lorena Aronne, Hebe Marcogliese y Paola Aguirre lo condenó a 35 años de prisión por homicidio agravado, dos tentativas, tenencia de arma de fuego de guerra y encubrimiento.

Zapata había sido detenido el 2 de febrero de 2023, semanas después del crimen, de una manera curiosa. Había ingresado al Hospital Clemente Álvarez con una herida de arma de fuego, pero se identificó con otro nombre. Sin embargo su plan no prosperó y en cuestión de minutos se supo que tenía pedido de captura y quedó demorado.

Balacera mortal

La tarde del 11 de enero de 2023 Erik John Díaz, de 18 años, estaba con dos amigos tomando una gaseosa frente a un kiosco de Ayacucho al 4000. Eran cerca de las 16 cuando un hombre se acercó hasta allí y apuntó con una pistola calibre 9 milímetros a uno de los jóvenes. Según estableció la investigación de la fiscal Marisol Fabbro sobre la mecánica del crimen, el agresor comenzó a disparar a matar pero la bala no salió. Entonces el joven atacado comenzó a correr y logró refugiarse en una casa de la cuadra.

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Pero Erik y su otro acompañante, Lautaro Ronchi, no tuvieron la misma suerte. Ambos pibes de 19 años fueron alcanzados por los balazos disparados por Uriel Zapata, quien acto seguido se dio a la fuga. Díaz y Ronchi fueron trasladados en vehículos particulares por vecinos hasta el Hospital Roque Sáenz Peña, desde donde fueron derivados a otros efectores.

Díaz murió minutos después del ataque en el Hospital Provincial. Y Ronchi, que por entonces jugaba en la cuarta división de Racing Club de Avellaneda y estaba pasando unas vacaciones visitando a su familia en Rosario, terminó internado en el Heca gravísimo estado con un balazo en el cráneo del cual logró sobrevivir.