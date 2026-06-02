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Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

La dueña de la credencial denunció a Leandro I. por hurtos reiterados en un conocido centro de entrenamiento rosarino

2 de junio 2026 · 08:00hs
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El sospechoso vinculado a la estafa fue identificado en Salta al 1600.

Foto: Brothers Fitness Club.

El sospechoso vinculado a la estafa fue identificado en Salta al 1600.

Un hombre de 39 años fue detenido este lunes por un caso inusual de estafa en Rosario. La versión preliminar indica que usaba la tarjeta bancaria de otra persona mientras estaba en un gimnasio céntrico. La maniobra quedó expuesta después de varios episodios similares.

La policía arrestó a Leandro I. a la noche al cabo de un operativo en el centro de entrenamiento de Salta al 1600. El procedimiento se llevó a cabo a partir del testimonio de una mujer que había detectado varias transacciones no autorizadas en su cuenta.

Según fuentes oficiales, la víctima de 36 años había denunciado varias veces al mismo sospechoso por hurto y estafa. Finalmente, los agentes de la Brigada Motorizada lo demoraron a las 21.30 y lo trasladaron a la comisaría 2ª para profundizar la investigación sobre el incidente.

¿Cómo era la estafa en un gimnasio rosarino?

El primer reporte de las fuerzas de seguridad provinciales señala que el acusado abría el casillero personal de Marian F. en el gimnasio ubicado entre España y Presidente Roca. Al parecer, se trataba de una acción repetida, pero hasta este lunes no estaba claro cómo se realizaban las compras.

Gimnasio Salta 1600 detenido

La mujer descubrió la maniobra cuando revisó los videos de las cámaras de vigilancia de Brothers Fitness Club. De esta manera comprobó que el acusado actuaba a escondidas para utilizar su credencial.

>> Leer más: Millonarios cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa que golpeó a un emprendimiento de Rosario

Según el registro fílmico, el detenido sacaba la tarjeta y luego la pasaba por una terminal de cobro inalámbrica. Después de la compra, la dejaba en el mismo lugar.

A partir del análisis de las imágenes, la denunciante decidió llamar a la policía y contar lo ocurrido. En base a este testimonio, el sospechoso quedó bajo arresto en la seccional de Paraguay al 1100 a la espera de la intervención de la Fiscalía Regional Segunda.

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