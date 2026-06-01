Condenaron a 17 años de prisión al acusado de matar a un joven frente a un búnker de Bella Vista

Un joven fue condenado a 17 años de prisión por el asesinato de Franco Alegre , perpetrado en febrero de 2023 en el barrio Bella Vista. Se trata de Kevin Ignacio Ojeda, de 26 años, quien fue sentenciado en un juicio oral por un tribunal conformado por los jueces Gonzalo López Quintana, Paula Álvarez y Fernando Sosa.

Además del crimen, la pena para Ojeda incluye un tiroteo con efectivos del Comando Radioeléctrico que lo apresaron tres meses más tarde luego de que efectuara disparos a un patrullero en villa Banana. El tribunal dio a conocer el veredicto este lunes a la mañana y aplicó la pena solicitada por los fiscales Andrea Vega la semana pasada, al iniciarse el juicio en el Centro de Justicia Penal.

Ojeda fue condenado como autor del homicidio agravado de Alegre, un joven de 25 años que era consumidor de drogas y quedó expuesto a un ataque a balazos en la puerta de un búnker de Riobamba al 5000 , sobre la vía. En el mismo incidente fue herido otro hombre, por lo que sumó el delito de lesiones, además del intento de homicidio a los policías en los minutos previos a su arresto. En ambos casos se añadió la portación ilegal de un arma de guerra.

Crimen a tiros

El crimen de Alegre fue la madrugada del 24 de febrero de 2023, alrededor de las 3, cuando un atacante pasó caminando por las vías a la altura de Riobamba al 5000 y sin decir nada disparó hacia el búnker donde estaba Franco. El muchacho murió en el lugar, herido en la espalda, los brazos y una pierna. Junto a él estaba otro hombre, Jonatan M., de 33 años, al que un disparo le atravesó el muslo derecho. Lo asistieron en el Hospital Carrasco.

“Él se fue a comprar su porquería y ahí lo mataron. Pasaron, tiraron y le pegaron a él y a otro chico que estaba ahí”, contó la mañana siguiente una hermana de Alegre. El ataque fue realizado con una pistola calibre 9 milímetros en el marco de disputas ligadas a la venta de drogas. En el lugar se recogieron nueve vainas servidas de ese calibre. “Lo único que puedo decir es que él no vendía”, dijo entonces un vecino a este diario.

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“Franco no tenía broncas”, indicó a este diario, en esa línea, una tía de la víctima. Los familiares del muchacho fallecido, reunidos en la casa familiar de Pasco y Carriego, contaron que el joven padecía problemas de adicción desde los 12 años y solía ir a comprar a ese lugar pero nunca había tenido problemas.

Cliente del búnker

Alegre se dedicaba a vender tortas asadas y a veces ayudaba a su padre en su trabajo como paquetero. Al nacer su hija Ema, que tenía 4 años cuando él falleció, experimentó una mejoría en su problema de consumo, pero solía recaer. Su hermana acostumbraba esperarlo a la madrugada y si no regresaba iba a buscarlo al quiosco de drogas. La noche anterior a quedar expuesto a la balacera le había pedido 200 pesos a la madre para comprar un porro. “Como ella le dijo que no, le pidió a la hermana, se fue y ahí lo mataron”, contó su papá.

Ojeda, acusado de haber actuado junto a un cómplice no identificado, fue detenido tres meses más tarde en villa Banana luego de efectuar al menos catorce disparos hacia tres policías del Comando Radioeléctrico que iban en un patrullero en la zona de Gálvez y Pascual Rosas. Uno de los disparos impactó en el paragolpes delantero. Según el planteo de la fiscalía en el juicio, los policías dispararon dos veces mientras el joven corría por un pasillo y finalmente lo apresaron en una casa de Virasoro al 5000. En la zona del tiroteo se incautaron 16 vainas servidas.