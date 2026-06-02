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Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

El encargado de Brothers Fitness Club reveló que el socio detenido por usar tarjetas de crédito de otros clientes tenía más de un año de antigüedad

2 de junio 2026 · 10:04hs
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Los lockers del gimnasio Brothers Fitness Club están a la vista de todos.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Los lockers del gimnasio Brothers Fitness Club están a la vista de todos.

Video: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Brian, encargado del gimnasio Brothers Fitness Club, contó cómo identificaron a un socio detenido por estafas.

Un hombre de 39 años fue detenido el lunes primero de junio de 2026 en el gimnasio Brothers Fitness Club de Salta al 1600 por hurto y estafas con tarjetas de crédito.

La denuncia de estafas en un gimnasio céntrico de Rosario cobró gran relevancia este martes porque el engaño generó un perjuicio económico de al menos 25 millones de pesos. Los dueños confirmaron el monto en el marco de una investigación propia que permitió atrapar al sospechoso mientras estaba haciendo ejercicio.

El encargado del turno matutino en Brothers Fitness Club detalló que la policía arrestó a Leandro I. durante una sesión de boxeo este lunes a la noche. Los propietarios lo identificaron después de analizar material de 30 cámaras de videovigilancia y datos del sistema de reconocimiento facial.

Según el registro de los titulares del complejo ubicado en Salta al 1600, el presunto estafador comenzó a ir hace casi un año y medio. Los problemas con las tarjetas de crédito empezaron en abril y desde entonces se sumaron cinco víctimas que le hicieron el mismo reclamo a Visa para desconocer consumos por un monto muy elevado.

Un estafador en los casilleros del gimnasio

"Con el primer socio nos agarró medio improvisados, no sabíamos bien qué contestar", reconoció Brian este martes a la mañana en un reportaje a través de LT8. Según explicó el encargado, más adelante recibieron otros testimonios similares y empezaron a atar cabos junto a las empleadas de la recepción y el resto del personal.

Robo gimnasio

Todos los damnificados habían recibido resuménes con compras en un negocio denominado Chapería Integral. Los dueños del gimnasio buscaron el número de CUIT y luego revisaron su base de datos en busca del número de DNI correspondiente. Así se sembró la sospecha sobre un cliente cuyo nombre coincidía con los datos de la empresa denunciada.

>> Leer más: Intento de estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada

Establecida la identidad del presunto estafador, el personal de Brothers Fitness Club decidió revisar los videos para ver qué hacía cuando iba a practicar boxeo. "Hicimos un seguimiento por las cámaras. Había un momento de la hora y media que pasaba en el gimnasio en el que se acercaba a los lockers", detalló el encargado.

Las grabaciones expusieron que el cliente abría cada uno de los distintos casilleros y revisaba las pertenencias de los demás. Las puertas no tienen candado, sino una traba manual de media vuelta.

Robo electrónico en cuestión de segundos

Las imágenes permitieron establecer que Leandro I. sacaba las tarjetas de crédito de otros socios de manera disimulada. Desde el centro de entrenamiento apuntaron: "Lo hacía con un poco de carpa y esperaba que no quedara gente adelante".

De acuerdo al relato del encargado, el supuesto estafador era un "oportunista" que operaba en "cuestión de segundos" a la vista de todos. Mientras estaba cerca de los casilleros, usaba una terminal de cobro electrónico pequeña y pasaba las credenciales disimuladamente para que ingresara dinero a su propio negocio. El empleado consideró que era un acto "temerario", ya que en el horario de mayor asistencia puede haber casi 150 personas entrenando.

Encargado Brothers Fitness Club

Brian, encargado del gimnasio Brothers Fitness Club, contó cómo identificaron a un socio detenido por estafas.

Las víctimas intentaban desconocer los consumos cuando recibían los avisos, pero no era sencillo. "Visa no les reconocía el reintegro del pago porque les decía que la compra había sido física, que había sido presencial", precisó Brian.

El encargado del gimnasio subrayó que el sospechoso "entrenaba con total normalidad" mientras esperaba la chance de hacer las compras electrónicas y hasta ahora no temía ser apresado. De hecho, acotó: "Anoche, cuando estaba la policía en la puerta, estaba haciendo su clase de boxeo. Cuando salió, dijo que se llamaba de otra manera y que vivía en otro lado".

Si bien el supuesto estafador ya quedó bajo arresto, la historia del caso aún tiene final abierto. Los socios estafados esperan poder recuperar el dinero a partir del avance de la causa penal a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA). "Les pusimos un estudio jurídico a disposición", apuntaron desde el centro de entrenamiento. Mientras tanto, el fiscal Damián Cimino se hizo cargo de analizar toda la evidencia que le entregaron y no se descarta que surjan nuevas denuncias por el mismo tipo de engaño.

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