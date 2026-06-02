La Capital | Sebastián Riestra

El escritor y periodista Sebastián Riestra presenta su último libro este viernes en Cañada de Gómez

“La ciudad de los amores perdidos” fue prologado por Beatriz Vignoli, flamante Premio Nacional. También habrá una muestra plástica de Viviana Andrada

2 de junio 2026 · 14:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
El escritor y periodista Sebastián Riestra presenta su último libro este viernes en Cañada de Gómez

Sebastián Riestra.

Alejandro Guerrero.

Sebastián Riestra.

Este viernes 5 de junio el escritor y periodista Sebastián Riestra presentará en la ciudad de Cañada de Gómez su último libro, “La ciudad de los amores perdidos”, publicado por Homo Sapiens y prologado por la flamante Premio Nacional de Poesía Beatriz Vignoli.

El acto se realizará en el Club Social de Cañada de Gómez a las 20. Acompañando la presentación, que se realiza en adhesión al Día del Periodista, la profesora Viviana Andrada introducirá en sociedad su muestra “Colección de objetos testimoniales”. Organizan la Comisión de Cultura del club y la Fundación Educativa y Cultural Independencia. El acceso es libre y gratuito.

El periplo de presentaciones del libro de Riestra, que es subsecretario de Redacción de La Capital, se extenderá próximamente a las ciudades de Carcarañá y Casilda.

El prólogo de Vignoli: la ciudad y las ciudades

Beatriz Vignoli resalta en el prefacio a la obra que la búsqueda del escritor pasa por el eje de los rescates, por la valoración de espacios, ritos y mitos que contribuían a la armonía social, hoy severamente amenazada por la fragmentación económica y la tecnología puesta al servicio del capital monopólico..

“Sebastián Riestra empezó a escribir en la primera década del siglo veintiuno los poemas en verso y en prosa que integran este libro. Fue cuando ya se habían extinguido las últimas luciérnagas de la poscrisis y en Rosario se empezaba a vivir como vivimos hoy: subidos a (o aplastados por) la frenética rueda de hámster de una economía mortífera. Él empezó antes que nadie a cantar un canto de duelo por el siglo veinte. Tal es nuestro trabajo necesario si no queremos que el actual estado de cosas se naturalice al punto de olvidar lo que tuvimos, y que también habitábamos como una naturaleza.

“Riestra pertenece a la generación de poetas rosarinos que vivió su infancia antes de la dictadura de 1976 y fue joven con la democracia recuperada en 1983. Conocimos otra Argentina: la cultura al alcance de todos, los espacios públicos disfrutables, el cine en continuado, el amor y las amistades que no pedían nada más que nuestro tiempo. La memoria que este libro transmite no es la del horror sino la del disfrute. Pero no por eso es menos política. Es política hasta en la elección de la palabra justa, en todo sentido: dice “odio” allí donde el odiador cobarde sólo ve miedo. El poeta nos recuerda que hubo un tiempo en el que teníamos derecho al ocio y al bienestar. No eran lujos. Y lo que hoy llamamos la calidad de una vida no se definía por la seguridad, que se daba por sentada, sino por la disposición a la aventura. El poeta retrata la nueva ciudad sin alma como un tejido urbano del que ha desaparecido la aventura.

“Quedamos así librados al ser-para-la-muerte, y de esto se lamenta amargamente el poeta. Pero hubo alguna vez una juventud esperanzada y enamorada, hubo alguna vez una niñez inocente. Sebastián Riestra indaga sin anestesia en los detalles ínfimos del pasado, los que hacen a la materia de la experiencia. Dibuja un mapa preciso de aquella otra ciudad con sus baldíos, sus librerías de viejo, sus bodegones, sus cines y todo aquello que la sociología categoriza como “los terceros espacios” (ni la casa ni el trabajo) y que hoy nos hacen tanta falta, en todo el mundo. Esta crónica fiel de los amores perdidos levanta vuelo en la belleza extrema de una lírica. El poeta se anima a imaginar lo que hubiera podido ser, plasmándolo sobre el lienzo de la ausencia.

“Es tan honda esta nostalgia, y se expresa con tanta belleza, que cada poema logra recobrar en algún lugar del alma aquello que se perdió. En el acto reparador de esta poesía se constituye una reserva de lo posible que de otro modo se borraría bajo un presente banal de esclavitud y entretenimiento, como si jamás hubiese existido. Desde este libro, todo un archivo vivo de memoria compartida nutre un futuro. Porque como bien lo supieron los surrealistas, en lo anacrónico alientan energías revolucionarias ocultas. Y alientan incluso aquí y ahora, “en la salvaje destrucción de toda luz”.

Sebastián Riestra. Foto, Alejandro Guerrero
Sebastián Riestra.

Sebastián Riestra.

Bio 1

Sebastián Riestra nació en Rosario en 1963.

Es poeta y periodista. Su obra explora el amor y el desamor, los espacios urbanos y el turbulento pasado político argentino.

Tiene ocho libros publicados: El ácido en las manos (1991), El porvenir de los muertos (2002), Clitoriana (2003), Romero (2004), Lunita rosarina (2010), Rémora (2015), La muerte duplicada (2019) y La ciudad de los amores perdidos (2025). Textos suyos están incluidos en la antología de la poesía rosarina La única ciudad, (1992); Autopista, volumen que reúne a escritores de Córdoba y Rosario (2010); La Plata Spoon River (2014), y Las cosas tienen movimiento. 40 años de la Trova Rosarina (2022).

Se desempeña como prosecretario de redacción en el diario La Capital, donde también fue editorialista y editor del suplemento Cultura y Libros.

Ha participado en numerosas lecturas, coordinado ciclos y dictado talleres en su ciudad y todo el país. Intervino, entre otros eventos, en el Festival Internacional de Poesía de Rosario, el Festival Internacional de Poesía de la Feria del Libro de Buenos Aires y el Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México. Integró el staff de las revistas literarias Facundo (Rosario) y El Jabalí (Buenos Aires). Actualmente es uno de los directores de la revista cultural rosarina Barullo, que durante largo tiempo se publicó en papel.

Bio 2

Viviana Andrada es artista plástica, docente e investigadora. Nació en Cañada de Gómez y reside en Rosario. Fue docente de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y durante cuarenta años directora del Centro Educativo Latinoamericano de esa ciudad.

Se desempeñó como miembro docente cofundadora del Centro de Estudios e Investigación de Propuestas Artísticas Híbridas.Fue docente becadas en el Programa de Cooperación de la Facultad de San Carlos de Valencia.

Coordinó talleres sobre arte textil en Pergamino, Paraná y Cañada de Gómez.

Ver comentarios

Las más leídas

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Lo último

Tragedia en Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión

Tragedia en Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Fue la peor charla técnica del mundo: los jugadores revelaron la intimidad de Scaloni antes de la final de Qatar

"Fue la peor charla técnica del mundo": los jugadores revelaron la intimidad de Scaloni antes de la final de Qatar

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Tres jóvenes fueron acusados de asesinar a Maximiliano Gómez Cáceres luego de engañarlo con una cita para intercambiar un pilotín. Fueron imputados pero ya están presos desde marzo por otros delitos
Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí
Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario
Policiales

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Un chico de 5 años halló un arma dentro un bolso en la puerta de un jardín de infantes
Policiales

Un chico de 5 años halló un arma dentro un bolso en la puerta de un jardín de infantes

Tragedia en Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión
Información General

Tragedia en Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: Hablan cualquier cosa
Política

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: "Hablan cualquier cosa"

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino

Ovación
Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un jugador que es hincha de la Lepra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un jugador que es hincha de la Lepra

Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un jugador que es hincha de la Lepra

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un jugador que es hincha de la Lepra

¿Cábala o coincidencia? La selección argentina ya sabe qué camisetas usará en la fase de grupos

¿Cábala o coincidencia? La selección argentina ya sabe qué camisetas usará en la fase de grupos

Atención, selección argentina: una figura de Austria se pierde el Mundial por lesión

Atención, selección argentina: una figura de Austria se pierde el Mundial por lesión

Policiales
Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario
Policiales

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Un chico de 5 años halló un arma dentro un bolso en la puerta de un jardín de infantes

Un chico de 5 años halló un arma dentro un bolso en la puerta de un jardín de infantes

La Ciudad
Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo
La Ciudad

Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura antes de la votación

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura antes de la votación

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

El tiempo en Rosario: un martes con muchas nubes y una máxima de 17º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con muchas nubes y una máxima de 17º

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino
La Ciudad

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas
La Ciudad

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe
Policiales

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van
La Ciudad

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares
Economía

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano
La Ciudad

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja
Ovación

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja

Condenado a 17 años por matar a un joven frente a un búnker de Bella Vista
Policiales

Condenado a 17 años por matar a un joven frente a un búnker de Bella Vista

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos
POLICIALES

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos
Política

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

El Estado de Florida demanda a ChatGPT porque no es seguro para menores
Información general

El Estado de Florida demanda a ChatGPT porque no es seguro para menores

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing
Policiales

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista
Zoom

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

Un joven de Funes quiere recorrer el país para ayudar al Banco de Alimentos

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un joven de Funes quiere recorrer el país para ayudar al Banco de Alimentos

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género
La ciudad

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género

Santa Fe mejoró sus índices de lectura: subió 22,6 % el grupo de chicos que lee bien
La ciudad

Santa Fe mejoró sus índices de lectura: subió 22,6 % el grupo de chicos que lee bien

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones
Economía

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

Ejercicios de Kegel: con sus consejos en redes sociales se volvió influencer mundial
Salud

Ejercicios de Kegel: con sus consejos en redes sociales se volvió influencer mundial

Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega otro fin de semana semana largo
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega otro fin de semana semana largo