Ante una consulta posterior, desde el municipio confiaron a La Capital que la reapertura del Tríptico de la Infancia sería recién la segunda semana de vacaciones.

"Recuperamos la actividad cultural porque empezó el receso escolar que quita otras movilidades y entonces podemos volcar el esfuerzo allí. Ojalá en estos quince días, el nivel de vacunación y la curva de casos, nos permita sostener todas estas actividades”, se esperanzó Javkin.

El mandatario brindó esta mañana una conferencia tras presidir el acto por el 205º aniversario del Día de la Declaración de la Independencia que se realizó en el bulevar Oroño y la avenida Leopoldo Lugones, frente al Monumento a Belgrano.

Al ser consultado sobre el panorama al que se enfrenta la ciudad con las nuevas habilitaciones, y con el telón de fondo de la final de la Copa América que se jugará, el titular del Departamento Ejecutivo Municipal dijo: “Sería una lástima, estando en un nivel bueno de vacunación, tener que retroceder con las habilitaciones. Hemos avanzado. En julio vamos a llegar al ochenta por ciento de las personas vacunables. La recomendación de siempre es evitar los lugares cerrados. Hoy tenemos un día lindo, pero mañana cambiará el tiempo. No tenemos que encerrarnos. Si vemos el partido, dejar una ventanita abierta, no hay que hacer una gran reunión”.

“Habrá operativos, pero no hay procedimientos que puedan suplir en algo que deseamos tanto masivamente y que supere el criterio que nosotros apliquemos. La pandemia no terminó. Estamos en un momento de alta vacunación, de una esperanza muy marcada. Tenemos por delante una primavera que será mucho mejor que la del año pasado. No lo arruinemos ahora. ¿Podemos hacer más de lo que hacíamos? Si. ¿Podemos hacer todo lo que queremos? No.”, agregó.

