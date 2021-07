En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el responsable del área Salud del municipio consideró este viernes que “el panorama sanitario permite que haya estos avances”, pero a la vez advirtió que el descenso de los números de contagios que se venía dando de un 15 a 18% de casos semanales, no se está produciendo en los últimos 10 días. De todos modos, la situación del RT sigue en menor a uno y parece bastante estabilizada”.

“Cuando decíamos que el camino seguía siendo el de restricciones intermitentes, las actividades que se liberen tienen que hacerlo con mucho cuidado, porque si se toma sólo el indicador de la vacunación, que presenta un buen porcentaje de inoculados, puede ser complejo, porque podemos abonar a la relajación y al no cuidado de las actividades que estarán permitidas. Es decir, estamos en un escenario favorable, pero todavía en riesgo”, agregó el secretario de Salud.

Caruana no dejó pasar el momento para remarcar lo esencial que es seguir sosteniendo las medidas de prevención a pesar de autoricen actividades sociales o culturales. En ese sentido, expresó: “Cuando se habla con los equipos de salud, ya sea del ámbito público o privado, la sensación en estos últimos días es que ha aumentado levemente la internación y el número de casos. Hay pacientes en las guardias. La situación en salud es que esto no terminó".

“Sería complejo pensar que porque se flexibilicen actividades, éstas se puedan hacer de cualquier modo y que la pandemia terminó. La pandemia no terminó. En Chile en el momento de máxima cobertura tuvieron una ola muy importante de contagios. Entonces, si podemos aprender de ese tipo de situaciones, tenemos que hacer las actividades con muchos cuidados. Hacer una, no todas las actividades que están habilitadas. Si decidimos hacer una actividad, no hagamos otras. Si vamos al cine, no vayamos al casino. No hagamos todo junto, ir al gimnasio, a comer afuera, viajar. Si decidimos viajar dentro del país, por lo menos veamos bien el medio de transporte y prestemos atención a las medidas de prevención y a las provincias donde hay mayor circulación del virus, como Córdoba y Buenos Aires ”, añadió.