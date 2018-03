Zampedri: "Trabajamos para los resultados, no para que el 9 convierta"

El delantero de Rosario Central , Fernando Zampedri, minimizó hoy su falta de gol y destacó que pese a esa situación "lo positivo es que se nos están dando los resultados".

En conferencia de prensa este mediodía en Arroyo Seco, el entrerriano destacó la victoria del último viernes ante Chacarita y dijo que el parate viene bien para recuperar "a algunos jugadores".

Por qué importa: Zampedri es un jugador que trabaja para el equipo pero sabe que lo trajeron para marcar. Su último tanto fue en la fecha 15, cuando Central le ganó en el Tomás A. Ducó a Huracán por 3 a 2. lleva cinco jornadas sin anotar.

zamped.jpg





Trabajar para el equipo: "Los delanteros necesitamos convertir porque es lo que nos gusta y da confianza. No se me está dando, pero lo positivo es que se están dando los resultados y trabajamos para eso, no para que el 9 convierta".

Embed AHORA | Zampedri: "El parate nos viene bien porque tenemos algunos jugadores que se están recuperando" — Rosario Central (@CARCoficial) 20 de marzo de 2018



La idea de Fernández: "Lo que busca el técnico es cómo lastimar al rival. Por ahí cambiamos de esquema y eso lo maneja el técnico depende del rival que tengamos".

leofe.jpg



"Se modifica el esquema y la forma de moverse en la cancha. Se tiene que trabajar especialmente cada partido. Uno trata de pivotear y siempre hay que luchar por la pelota. Lo más lindo es quedar de frente al arco".

El método pare llegar al gol: "El constante trabajo es para que cuando nos quede una oportunidad, termine en gol. Con Vélez se nos escapó pero teníamos el partido bastante controlado trabajando de esa forma".

Las aspiraciones canallas: "Nosotros estamos con la cabeza en estar en el grupo de los 10 primeros equipos. Estamos por buen camino y sacando varios resultados positivos nos vamos a meter. Queremos que sea lo antes posible".

zamped11.jpg



La Sudamericana en la mira: "Obviamente la Copa Sudamericana es algo importantísimo para nosotros, nos tenemos mucha fe y estamos trabajando muy duro para conseguir un buen resultado en casa y poder pelearlo en Brasil".

Seguir sumando: "Queremos lograr los 6 puntos que tenemos en estas dos fechas antes de la Sudamericana y seguir en esta racha de sumar puntos para estar lo más alto posible".