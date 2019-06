Lionel Scaloni se negó a confirmar la formación que enfrentará hoy a Qatar en Porto Alegre, por la tercera fecha del grupo B de la Copa América Brasil 2019, “para no dar ventajas”. “El equipo lo tengo y el grupo lo sabe, pero como el técnico de Qatar no lo confirmó yo tampoco, porque nos jugamos mucho y sería darle una ventaja”, dijo Scaloni en conferencia de prensa junto al ex canalla Giovani Lo Celso.

“Qatar juega bien al fútbol, el entrenador los hace cambiar de sistema en un mismo partido y es un equipo difícil. Siempre respeto a los rivales y a este aún más porque está todavía todo en juego”, siguió el DT.

“Tenemos que plantear el partido para salir a ganar y así lo haremos. Lo importante es ganar y clasificarnos a la próxima ronda”, agregó.

Scaloni aseguró que el plantel “está bien psicológicamente”, aunque pidió “dar vuelta la página de los partidos anteriores y seguir corrigiendo errores”.

“Los primeros minutos de los encuentros anteriores logramos hacer nuestro juego, pero quizás hubo errores que luego generaron desconfianza. Tenemos que ser pacientes y agarrar confianza -añadió-. Lo que no puedo reprocharles es la actitud, porque todos dejan todo en la cancha”.

Respecto de la chance de jugar con dos delanteros, Scaloni apuntó: “Cuando tenés muchos jugadores ofensivos generás incertidumbre en el rival. Con jugadores de este calibre, cuanto más cerca del área estén, mejor. Tenemos que lograr el equilibrio con todos, porque eso no lo da sólo el volante central. Es importante que se sepa qué hacer cuando hay una posible pérdida de pelota”.

Finalmente, y consultado por los cuestionamientos que reciben tanto él como el equipo, opinó: “Estos chicos lo que necesitan es apoyo y positivismo”, concluyó.

Por su lado, Lo Celso apuntó: “Estamos obligados a ganar, a llevar los colores a lo más alto y defenderlos de la mejor manera”.

“Veo un oportunismo de la clase dirigente”

César Luis Menotti, DT de seleccionados nacionales de la Argentina, manifestó que el representativo albiceleste no puede estar sujeto “a las luchas internas de los dirigentes”, a quienes cuestionó por apelar a “un doble mensaje”.

“La selección no puede estar sujeta a las luchas internas de los dirigentes que frente a las cámaras dan un mensaje reivindicatorio y luego en privado dan otras señales”, expresó el entrenador, de 80 años.

El Flaco, elegido a principios de año por el presidente de AFA, Claudio Tapia, continuó con los cuestionamientos hacia la dirigencia: “Veo un oportunismo de la clase dirigente”.

“Esto es muy negativo. Hay oportunismo a la hora de relacionarse con la selección. Se dice una cosa y después se hace otra. Se plantea que debe apoyarse al equipo y, sin embargo, cuando hay que actuar no pocos dirigentes no se comprometen a ceder a los jugadores, aunque sea una vez por semana”, criticó.

Menotti continuó en su crítica y manifestó que no interviene “en ninguna lucha política en la AFA”. “Lo mío se concentra en el seleccionado. Y acá hay un tironeo permanente. Ya lo dije antes: los niveles de oportunismo para quedar a salvo no los justifico de ninguna manera. La selección está en el medio de estos líos. Y sufre muchísimo lo que gira a su alrededor, más allá de cómo juegue”, puntualizó.

En este contexto, el también ex técnico de Huracán exculpó de cuestionamientos a Scaloni, de quien dijo que “no tiene las herramientas para construir algo”. Para Menotti el actual entrenador del seleccionado tiene “que ser evaluado” a la finalización de la Copa América porque “todos somos evaluados todos los días”.

La selección, en pantalla gigante

La selección se juega otra final. Esta vez para clasificar, aunque resulte increíble. Pero más allá del desánimo o que el equipo aún no logre contagiar, la gente una vez más se vestirá de albiceleste en cada rincón del país. Y en Rosario el duelo decisivo podrá seguirse desde las 16 a través de la pantalla gigante que se instaló en el Museo del Deporte (Ayacucho al 4800). El rival a superar es Qatar. El detalle: en caso de lluvia se suspenderá la actividad.

Con el fin de apoyar a la selección, el Ministerio de Innovación y Cultura invita a vecinas y vecinos a presenciar la tercera presentación de la fase clasificatoria. Obviamente, la entrada es libre y gratuita.

La pantalla de LED instalada en la estructura metálica del museo es de 24 metros de largo, 14 de alto y de alta definición.