Walter Montoya será el único cambio que hará Russo

Mientras los buenos resultados acompañen, el equipo de un partido a otro no sufrirá demasiadas alteraciones y con lo ocurrido en el choque frente a Godoy Cruz es lógico que Miguel Angel Russo haya decidido tocar sólo lo que la necesidad le impone, por eso se producirá únicamente el ingreso de Walter Montoya por el lesionado Francis Mac Allister. Claro que el nombre de Montoya no es uno más, teniendo en cuenta el tiempo que hace que no juega un partido de titular. El Chaqueño volverá a jugar desde el inicio después de siete meses, tras la lesión en el tobillo que sufrió en el clásico ante Newell’s en el torneo pasado.