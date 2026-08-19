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Juega en Newell's desde 2018 y es la mujer récord: ya llegó a los 100 partidos con la casaca rojinegra

Belén Raffaelli integra los planteles rojinegros desde que el club abrió la disciplina. Además, tiene dos títulos nacionales.

19 de agosto 2026 · 14:54hs
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Belén Raffaelli

Belén Raffaelli, en acción. En este caso, festejando un gol de Newell's junto a dos compañeras.
El día que firmó su primer contrato con Newells

El día que firmó su primer contrato con Newell's, a principios de 2026. El vínculo tiene vigencia hasta fin de año.
El día que firmó su primer contrato con Newell's, a principios de 2026. El vínculo tiene vigencia hasta fin de año.

El día que firmó su primer contrato con Newell's, a principios de 2026. El vínculo tiene vigencia hasta fin de año.

Newell's no atraviesa por una buena temporada en el torneo de primera división del fútbol femenino, pero en el Parque nadie olvida los dos títulos nacionales obtenidos por las rojinegras en 2025, con un plus: en aquel equipo jugaron muchas chicas surgidas en el club.

Entre ellas está Belén Raffaelli, quien acaba de alcanzar una marca histórica en la disciplina: llegó a los 100 partidos con la casaca rojinegra. Por eso, es parte de esa página gloriosa del club en una disciplina cada vez más consolidada en Argentina.

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Está en Newell's desde 2018

Raffaelli llegó a Newell's en el lejano 2018. Ella misma lo contó luego de que el equipo consiguiera el título en el primer torneo de 2025 en la primera división. "Una vez vi la foto de una chica que jugaba en Atlético de Madrid y me dije que yo también quería estar ahí, pero en la cancha de Newell's", dijo.

Tuvo suerte, porque poco después Newell's abrió la disciplina para participar en los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol. Raffaelli pasó a ser parte del plantel, y nunca más se fue.

"Si alguien me hubiese dicho que algún día iba a ganar títulos con Newell's, me hubiera reído. Es un orgullo", confesó alguna vez al diario El Ciudadano.

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"Me siento orgullosa"

Tiene motivos para sentirlo. Después de un par de buenos torneos en el fútbol femenino local, en los que consiguió dos títulos, Newell's obtuvo el ascenso a la primera división de la AFA y más tarde, en 2025, logró dos títulos en la misma temporada: el primer torneo del año (equivalente al Apertura masculino) y la Copa Federal, símil en la rama femenina de la Copa Argentina. "Todo eso fue increíble", dijo aquella vez la mediocampista rojinegra.

Este año, Raffaelli firmó su primer contrato con el club, lo que equivale a decir que es futbolista profesional de Newell's. El vínculo es hasta diciembre de 2026. Para entonces ya habrá superado la cifra de partidos que acaba de alcanzar con la camiseta rojinegra: fueron 100 y seguramente serán más.

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