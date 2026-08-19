Partido clave en el Coloso: el próximo rival de Newell's avanzó en la Copa Argentina

El Rojinegro tendrá un duelo decisivo para su futuro ante Banfield el próximo sábado, luego de que el Taladro lograra un ajustado pasaje a cuartos de final

Banfield avanzó a cuartos de la Copa Argentina y visitará a Newell's en el Clausura.

Newell's tendrá un partido clave este sábado ante Banfield , no solamente para seguir en carrera en el torneo Clausura, sino también con la mirada puesta en su futuro . A días de su visita al Coloso, el Taladro sufrió para pasar a cuartos de la Copa Argentina y venció a Midland por penales , después del empate 2-2 en los 90 minutos.

El equipo de Pedro Troglio, que se encuentra en pleno proceso de renovación con varias salidas y nuevas incorporaciones, comenzó el partido con una ráfaga de goles. A los 15 minutos, Alexander Machado cambió un polémico penal por gol para abrir el marcados.

Minutos después, a los 22’, Tomás Adoryan amplió la ventaja con un potente remate desde afuera del área que se colocó junto a un palo. No obstante, Midland se despertó en el segundo tiempo y lo empató rápido , con los tantos de Facundo Marín a los 49’ y Luciano Recalde a los 53’ .

Finalmente, Facundo Sanguinetti , arquero de Banfield que firmaría con Vélez en las próximas horas, apareció en la tanda de penales y atajó dos remate s, para que Lautaro Gómez cierre la victoria desde los doce pasos. De esta manera, el Taladro enfrentará a Deportivo Riestra en los cuartos de final .

El plantel del Taladro celebró la victoria por penales ante Midland en cancha de Morón.

La importancia de Newell's vs. Banfield

La Lepra lucha en la zona baja de la tabla anual al igual que el Taladro y ambos miran de reojo los promedios, no tanto para esta temporada, en la que Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi se mantienen por debajo, sino para el próximo año. Es que el Rojinegro deberá salir del fondo urgente.

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Por el momento, si se concretan los descensos del Celeste y del Tiburón, Newell's empezaría la próxima temporada en el último puesto de la tabla de promedios, sin contar a los dos equipos que ascenderán desde la Primera Nacional.

El conjunto rojinegro acumula 55 puntos en 53 partidos en las últimas dos temporadas, mientras que Banfield sumó 60 en la misma cantidad de encuentros. Junto a Platense y Atlético Tucumán (ambos con 56), serán quienes deberán remar desde atrás para lograr la permanencia. Cabe aclarar que el único descenso de la tabla de promedios es para el último puesto.