Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en la Lepra

La camiseta símbolo del futbolista distinto, de ese enganche habilidoso, volverá a salir a escena en la espalda de Valentino Acuña

El día que Messi homenajeó a Maradona con la camiseta que usó en Newell's.

La 10 de Newell's, una casaca con historia en la Lepra.

" Esta camiseta la usó Maradona " canta el hincha de Newell's en cada partido desde la tribuna que lleva su nombre o en cada rincón del Coloso. Un grito que describe a la perfección la simbología y la historia que lleva consigo la camiseta rojinegra, claro que esa camiseta que usó el mejor jugador del mundo carga un número pesado para muchos.

Después de muchos años, la casaca que describe al futbolista distinto dentro del campo de juego, al creador, al que rompe los esquemas , quién en una jugada puede marcar el destino del partido, tendrá un dueño de la casa, pero no es solamente porque es hincha de Newell's, sino porque quien lo llevará con él la historia pura del futbolista creado con cepa de Parque Independencia.

Valentino Acuña pasó por todos los lugares posibles en el esquema del futbolista leproso de pura cepa, desde destacarse como jugador de futsal de la institución, regando de habilidad y desequilibrio tanto el Complejo Malvinas como el predio Jorge Bernardo Griffa en Bella Vista.

Claro que Panchito Aquillano , el eterno utilero rojinegro, emblema en el vestuario de Newell's, no le regala el placer de mostrar al mundo que esa camiseta que usó Maradona la tendrá colgada cualquier futbolista en el living de su casa y ya desde hace un tiempo, a quien le ofrece la 10, debe tener una historia detrás .

image - 2025-12-30T183034.608 Valentino Acuña sacó el zurdazo para la apertura del marcador. Newell's venció a Huracán por 2 a 0. Marcelo Bustamante

El paso de Ever Banega

El último que tuvo el placer y el peso de llevar esa casaca, fue nada más y nada menos que Ever Banega, pero ni el propio Ever, con experiencia, mundiales y recorrido europeo, pudo llevar tamaña responsabilidad y decidió pasar al número 5.

Mientras el sueño de que Messi pueda usar esa camiseta se desdibuja, quien lo interpretó en un documental tendrá la gran responsabilidad, pero también el premio y el reconocimiento de calzarse la 10 por primera vez el próximo viernes ante Talleres.

Valentino Acuña cumple con los requisitos de volver a levantar bien en lo alto la gloria de un Newell's que basó su riquísima historia y la gloria obtenida en los chicos que salen con el ADN rojinegro corriendo por las venas.