Newell's: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Newell's iría a Córdoba con línea de 5 atrás, muchos pibes en el medio y con 4 refuerzos de arranque. Cóccaro no estaría desde el inicio

Aníbal Fucaraccio

22 de enero 2026 · 06:10hs
Michael Hoyos estuvo como centrodelantero en el último ensayo de Newells en el Coloso y conformó el ataque con Facundo Guch. 

Michael Hoyos estuvo como centrodelantero en el último ensayo de Newell's en el Coloso y conformó el ataque con Facundo Guch. 

A muy poco del inicio del certamen, que para Newell's será este viernes a las 22.15 frente a Talleres en el estadio Mario Kempes, la dupla de entrenadores integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez, ya empezó a mostrar de manera más explícita y enfática sus intenciones de cara al duelo en Córdoba. En el ensayo de fútbol que desarrolló ayer por la mañana en el Colosodel Parque, exhibió con más claridad los lineamientos pretendidos, una aproximación más certera hacia el esquema táctico y los nombres que podrían llegar a protagonizar el comienzo del campeonato.

Si bien no hubo ninguna clase de confirmación oficial, por lo expuesto en la práctica en el estadio rojinegro todo indica que podría utilizar línea de cinco en el fondo, muchos pibes de la casa en el medio, y apelaría por lo menos a cuatro de los diez refuerzos para este primer partido oficial de la temporada. Lo llamativo fue que, parece que para esta ocasión, uno de los refuerzos estrella no estaría desde primer minuto.

En cada encuentro con la prensa, desde sus llegadas los técnicos se encargaron de subrayar y advertir que la idea es estar abiertos a los distintos sistemas, y que prefieren jugadores que tengan esa capacidad de adaptación en base a las particularidades que plantee cada rival y cada cotejo. En ese marco, si repite lo de ayer, el arquero Gabriel Arias, los defensores Bruno Cabrera y Oscar Salomón, y el atacante Michael Hoyos estarían desde el pitazo inicial.

Newell's practica y se traslada

Hay que tener en cuenta que este jueves por la mañana, el plantel leproso tiene un entrenamiento programado en el predio de Bella Vista, donde todavía se pueden agregar algún movimiento de último momento.

Eso deja una pequeña rendija abierta para algún pequeño ajuste táctico o nominal, pero todo indica que lo esbozado ayer en el Marcelo Bielsa, contendría gran parte de la propuesta que llevará Newell’s para su estreno en Córdoba.

En ese momento, usó un dibujo 5-3-2 y el Zorro Cóccaro no integró esa alineación en el comienzo. Según trascendió, todos los jugadores están disponibles para este pleito (salvo el zaguero Ian Glavinovich, que se está recuperando de una lesión ) y entonces hay que pensar en una determinación de carácter futbolístico.

Arias, el experimentado guardameta proveniente de Racing de 38 años, uno de los refuerzos más importantes que trajo la Lepra en este mercado, custodiaría los tres palos ante Talleres. Algunos llegaron a hacer trascender que será el capitán en esta nueva etapa.

Newell's, con cinco en el fondo

En la defensa, los tres de atrás serían Cabrera, Saúl Salcedo, quien continúa en el club, y el recién arribado Salomón. Mientras que por la bandas, como laterales volantes estarían Armando Méndez por la derecha y Martín Luciano por la izquierda.

Vale remarcar que Luciano, quien renovó con la entidad rojinegra, fue el autor del único gol en el único amistoso formal que realizó Newell’s (1-1) en la pretemporada ante Real Pilar.

En esa ocasión, el medio estuvo conformado por tres jugadores. Una de las grandes promesas de la cantera, Valentino Acuña, que llevará el 10 en la espalda, Luca Regiardo como volante central y la 5 en el dorsal, y Luciano Herrera, el único de los de afuera que venían jugando y le renovaron el contrato por méritos propios y buenas actuaciones en la temporada anterior.

En tanto, en el funcionamiento ofensivo estuvieron el pibe Facundo Guch, otro joven de la casa que se ganó el puesto de titular en base a lo exhibido en el cierre el último torneo y en esta pretemporada, y Michael Hoyos, que parece haber ganado la pulseada entre los centrodelanteros para esta oportunidad.

No estuvo Cóccaro y eso llama la atención. A lo mejor, la dupla Orsi-Gómez apuesta a tenerlo en el banco y que sea una de las armas para poder actuar como agente motivador o revulsivo para incidir en el trámite del partido a favor de la suerte leprosa.

De esta manera, este viernes Newell’s formaría con Arias; Méndez, Cabrera, Salcedo, Salomón y Luciano; Acuña, Regiardo y Herrera, Guch y Hoyos.

Así, Newell’s parece que ya tiene un esqueleto, una idea, un sistema y nombres para ir a Córdoba por la cosecha de los primeros puntos en el torneo.

Viaja hoy y concentra en Salsipuedes

Este jueves, el plantel rojinegro entrenará por última vez por la mañana en Bella Vista, y luego del almuerzo en ese complejo viajará en micro a Salsipuedes, muy cerca de Córdoba, donde quedará concentrado de cara al choque con Talleres. La dupla de técnicos Orsi-Gómez usó esa sede en otra oportunidad y en esta ocasión decidió ir a ese alojamiento.

Salsipuedes se encuentra a poco más de 20 minutos de Córdoba y allí Newell’s ajustará los detalles finales de cara al choque con el elenco tallarín.

Según trascendió desde el Centro Griffa, todos los jugadores están disponibles para este cotejo, y sólo están trabajando aparte del zaguero Glavinovich por cuestiones físicas, además del marcador central Fabían Noguera y del volante central uruguayo Martín Fernández, a quienes les estarían buscando otro destino, lejos del parque Independencia.

