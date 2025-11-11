El ex-Newell's que ganó un título y dejó a su equipo en primera dijo que no lo esperaba

Alfredo Berti se sinceró y dijo que no pensaba ganar la Copa Argentina este año con Independiente Rivadavia. El ex-Newell's ahora preparará el equipo para la Copa Libertadores.

Al torneo Clausura le queda una fecha de la fase de grupo, en la que se definirán muchas cosas: los clasificados a los playoffs, los que irán a las copas internacionales y los que descenderán a la Primera Nacional. Algunos equipos ya lo hicieron ( Newell's aseguró su permanencia) y otros todavía esperan.

Uno de los equipos que sorprendió este año al fútbol argentino es Independiente Rivadavia. Los mendocinos se consolidaron en la primera división y de yapa ganaron la Copa Argentina. Fue su primer título oficial en el fútbol nacional y también el primero de un equipo de esa provincia.

Alfredo Berti, el padre de la criatura

El gran arquitecto de la campaña de la lepra mendocina es Alfredo Berti. El exjugador y exentrenador de Newell's ya había conseguido algo que parecía imposible en 2023, cuando llevó al equipo al título de la Primera Nacional y le dio el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, y ahora consiguió nuevos logros: el de la Copa Argentina es el más destacado, pero la continuidad de Independiente Rivadavia en primera división es otro que los hinchas del cuadro mendocino valoran mucho.

La Lepra viene de jugar por primera vez de local después de obtener el título de la Copa Argentina. Su estadio fue una fiesta y los jugadores y el cuerpo técnico recibieron un gran reconocimiento. Entre ellos, Berti fue uno de los más mimados por los simpatizantes mendocino.

Luego del empate 0 a 0 ante Central Córdoba, casualmente el campeón anterior de la Copa Argentina, Berti destacó los logros obtenidos por el equipo en un año que sin dudas quedará en su historia como el más productivo.

Leer más: Cuándo juegan Central y Newell's la fecha 16 del torneo Clausura

"Los tiempos se aceleraron"

"Veníamos de un momento duro y me imaginaba que todo lo que nos pasó este año pasaría en 2026", dijo Berti después del partido. Y añadió: "Los tiempos se aceleraron, el equipo sacó una buena cantidad de puntos, se salvó del descenso y ganó la Copa Argentina".

El hombre nacido en Empalme Villa Constitución anticipó que por ahora su mirada está puesta en el próximo partido del equipo, ante Defensa y Justicia, que será el último de Independiente Rivadavia este año ya que los mendocinos no tienen posibilidades de ingresar a los playoffs del torneo Clausura. "Tenemos que jugar ese partido y después veremos", dijo. Lo que viene para su equipo es nada menos que la Copa Libertadores 2026, en la que el ex-Newell's aspira a hacer un buen papel.