Volver a las fuentes de creación del juego en el medio

Newell's tiene internalizada una forma de jugar y debe volver a lo que ofreció al comienzo del ciclo de Héctor Bidoglio. Si repite lo mejor de esas presentaciones, con juego, intensidad y dinámica, no le dejará opción a San Martín de San Juan, un equipo que está comprometido con el descenso.

La obligación de la lepra está en la elaboración. Necesita que Rivero y Cacciabue participen más, Formica genere en mayor proporción, Maxi Rodríguez influya de otro modo, Alexis Rodríguez demuestre lo que es capaz ahora jugando desde el inicio e Insaurralde tenga peso en el área adversaria.

No alcanza con tener la ambición de dominar al rival si no se sabe qué hacer con la pelota, se equivoca el camino o los futbolistas no se asocian. Todo esto redunda en un conjunto leproso con poca efectividad, más allá de que tampoco se aprovechan las situaciones propicias delante del arco.

A Newell's se le complicó encima en la previa la baja por diferentes molestias de Callegari y Fontanini. No es que hayan tenido rendimientos superlativos. Pero atrás la cosa estaba medianamente acomodada. Paredes y el juvenil Freytes son los que entran. Al menos la lepra siempre tiene el último recurso, que le viene respondiendo de manera genial. Alan Aguerre es una muralla en el arco.

La lógica indica que Newell's tratará de tener la pelota y San Martín la cautela, aunque no excesiva considerando la mentalidad del entrenador Rubén Forestello. El equipo sanjuanino juega con la mirada fija en el promedio. Tiene el mínimo alivio que si pierde seguirá afuera de la zona del descenso. El conjunto rojinegro no tiene esa urgencia. Pero tampoco puede regalar nada.