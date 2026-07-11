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Primera C: Central Córdoba recibe a Atlas con la obligación de comenzar a sumar de a tres

El elenco dirigido por Arnaldo Sialle recibe a Atlas, este sábado a las 14, en el marco de la 19ª fecha en la zona B de la Primera C.

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

11 de julio 2026 · 06:10hs
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Primera C. El Matador urgido por un triunfo

Primera C. El Matador urgido por un triunfo, enfrenta a Atlas en barrio Tablada. 

Obligado por volver al triunfo, Central Córdoba se presenta en barrio Tablada ante Atlas a partir de las 14, en un busca de los tres puntos para meterse en la lucha por los puestos de vanguardia del reducido en la Primera C. Los charrúas vienen de cumplir de discreta campaña en el primer semestre.

El arranque de la segunda parte del certamen igualó en sus dos presentaciones, ante Muñiz y Cañuelas sin goles, respectivamente. El Charrúa lleva un racha de 5 partidos sin conocer la victoria y la última la consiguió ante Central Ballester por 3-2 en el Gabino Sosa. Iván Castelú Coca será el árbitro de encuentro ante el Marrón.

Córdoba vuelve al Gabino Sosa

El equipo dirigido por Cacho Sialle, urgido por los tres puntos vuelve al Gabino Sosa con la premisa de levantar en lo futbolistico y regalarse un triunfo que lo ponga en carrera entre los primeros siete clubes en busca de un lugar en el reducido.

>> Leer más: Mario Kempes: "Los campeones del 78 nos sentimos olvidados por la dirigencia"

El Matador se ubica en la décima posición con 20 unidades, a 5 de Deportivo Español, equipo que está séptimo y es el último clasificado hasta momento.

Viene de igualar ante Cañuelas

En cuanto al once, el técnico Charrúa, presentaría el mismo que igualó ante Cañuelas (0-0) con la soberbia actuación del arquero Matías Giroldi .

La probable alineación iría con: Matías Giroldi; Emanuel Rodríguez, Luca Pasinato, Paulo Killer y Valentín Rovetto; Marcos Córdoba, Santiago Spelzini, Nery Domínguez y Aaron Quijano; Cristian Sánchez y Benjamín Gallucci.

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