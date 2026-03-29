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No hubo sol naciente para Franco Colapinto tras su paso por Japón

La Fórmula 1 2026 es la primera temporada que inició Franco Colapinto y, tras Japón y con un parate por delante, tiene muchas cosas por atender.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

29 de marzo 2026 · 20:54hs
Otra buena largada de Franco Colapinto y la superación a Bortoletto lo situaron de entrada 13º

Otra buena largada de Franco Colapinto y la superación a Bortoletto lo situaron de entrada 13º, pero en Japón de nuevo un safety car por un accidente en que se vio involucrado lo perjudicó.

Luce enredado este volver a nacer de Franco Colapinto en la Fórmula 1, esta primera vez que inicia una temporada como debe ser. Y lo es porque la clasificación lo complica, tal como señaló tras el GP de Japón Flavio Briatore, el capo de Alpine al que siempre hay que prestarle atención.

Después depende mucho de otros factores para pelear por los puntos, el argentino pone lo suyo en carrera, que es lo que realmente cuenta y es su fuerte, pero está obligado a remarla. Y si a eso se le agrega el segundo perjuicio seguido del Safety Car el resultado es amargo. Porque además el A526 muestra que evolucionó notablemente respecto a su antecesor y su compañero Pierre Gasly volvió a llevarlo a los puntos, con el cartelito colgado además, el sábado y el domingo, de ser el mejor del resto.

Al menos en estos momentos, no se trata de estar a la defensiva como en todo el 2025, cuando la prensa europea lo hostigó hasta lo indecible para moverlo de su butaca. Colapinto está firme en Alpine. Solo que la vara subió y hay que aceptarlo.

Atenuantes para Franco Colapinto en Suzuka

Con atenuantes, por supuesto, porque el argentino corrió por primera vez en su vida en Suzuka y Gasly llegaba por décima vez. Y el francés está en un nivel superlativo que lo obliga a superarse. Le ganó las tres clasificaciones, en dos pasó bien a la Q3 y, lo dicho, fue el mejor de la zona media con el 7º puesto, tanto en clasificación como en carrera.

>>Leer más: Franco Colapinto otra vez no pudo pasar más allá de la Q2 y quedó lejos de Pierre Gasly

Aguantando además durante las últimas 25 vueltas a Max Verstappen, que llegó brevemente a superarlo, aunque enseguida recuperó el lugar.

En cambio Colapinto no pareció encontrar nunca un gran nivel en todo el fin de semana, además de que en Suzuka los dos autos estaban exactamente iguales, a diferencia de China donde el argentino penó con la caja y no tenía el mismo paquete aerodinámico en los alerones.

Sí es bueno remarcar que en las tres carreras pasó a la Q2 y que en las tres necesitó de una última vuelta después del resto para superar el corte. Con gran presión, respondió bien.

La clasificación y la carrera en Japón

En la Q1 del sábado no estuvo tan lejos de Gasly, a menos de 4 décimas, pero en la Q2 le sacó 7 y media en los dos intentos. Eso lo hizo largar 15º y en Suzuka no se benefició por las bajas inesperadas de los McLaren como en China.

Largó de nuevo muy bien el argentino, ganó una posición y pudieron ser más si Bortoletto no lo taponara. En la vuelta 3 logró una gran superación sobre el brasileño al final de la recta y no le dio espacios a la recuperación.

Y desde ahí, hasta su parada en la vuelta 18, estuvo en los escapes de Liam Lawson, quien finalmente fue 9º. Con Isack Hadjar y Arvid Lindblad, 10º y 11º, en trencito.

Precisamente, el argentino paró para ponerse a salvo del ataque de Oliver Bearman, que había repostado dos giros antes, y para hacerlo un undercut a Lawson cuando este se detuviera.

>>Leer más: GP de Japón: un segundo lugar en un día de luto y poco más de los argentinos antes de Franco Colapinto

Antes del accidente y después

Inclusive, cuando paró Lindblad que era 10º, quedó a 1 segundo. Pero el accidente del inglés de Haas, cuando se equivocó al aplicar el extra de potencia eléctrica en una zona imposible en plena curva 12 hacia la 13, hizo ingresar el auto de seguridad y ahí se le vino el mundo abajo como en Shangai.

Hulkenberg, Bortoletto y Sainz pararon ahí y lo pasaron, y de pelear por los puntos, se estancó hasta el final detrás del duro Sainz para ser solo 16º.

Al momento del accidente, Colapinto estaba a poco más de 22s de Lawson. Una parada les insumió a la mayoría unos 24 segundos. Lo hubiera pasado. Su carrera consistente empezó de demasiado atrás. El SC otra vez hizo lo suyo. El sol naciente para Colapinto debe esperar tras Japón para después del largo receso.

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