La Capital | Información General | bungee jumping

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

María Eduarda Rodrigues de Freitas tenía 21 años y había contratado la experiencia en San Pablo. La investigación apunta a la negligencia de los organizadores

14 de junio 2026 · 19:21hs
Google Seguir a La Capital en Google
Bungee jumping. La joven murió al ser arrojada desde unos 40 metros de altura.

Bungee jumping. La joven murió al ser arrojada desde unos 40 metros de altura.

Brasil se encuentra en plena conmoción por la trágica muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años que falleció durante una actividad de bungee jumping luego de que fuera lanzada al vacío sin estar sujetada a la cuerda de seguridad.

El hecho ocurrió en el denominado Puente del Esqueleto, en la ciudad de Limeira, en el estado de San Pablo, y quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron por las redes sociales. María Eduarda Rodrigues de Freitas tenía 21 años, vivía en el municipio de Jandira. Era graduada en educación física y gestión deportiva.

Según medios brasileños, la joven mantenía una fuerte vinculación con el deporte, la actividad física y las actividades al aire libre, contenidos que compartía habitualmente en sus redes sociales.

Horas antes de la tragedia había publicado imágenes desde el lugar donde se realizaría el salto. En una historia de Instagram mostró la vista desde el puente y escribió en tono de broma: "¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?".

>> Leer más: El escalofriante accidente de una mujer durante un salto de "bungee jumping"

Qué ocurrió durante el salto de bungee jumping

De acuerdo con las primeras investigaciones, los responsables de la actividad habrían cometido un error fatal al no conectar la cuerda principal de seguridad al arnés que llevaba la joven.

Las imágenes difundidas muestran a varios operadores levantando a María Eduarda y lanzándola desde una altura cercana a los 40 metros.

Instantes después, personas que observaban la actividad comenzaron a gritar desesperadamente al advertir que la cuerda permanecía sobre el puente y no estaba conectada al equipo de seguridad. La joven murió como consecuencia del fuerte impacto.

Los acusados

La policía militar brasileña informó que, tras el accidente, dos integrantes de la organización intentaron escapar por una zona boscosa, aunque fueron localizados posteriormente mediante un operativo que incluyó apoyo aéreo. En total fueron detenidas seis personas y la investigación quedó a cargo del Segundo Distrito Policial de Limeira.

Tres de los involucrados enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual. Se trata de las tres personas que quedaron grabadas en el momento en que arrojaban a la víctima. Los otros involucrados quedaron libres, pero siguen siendo investigados.

Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra son quienes permanecían aprehendidos. Dos de ellos dijeron ser los responsables de atar las cuerdas, pero que sufrieron un desmayo en ese momento, indicaron las fuentes policiales a ese medio local. Afirmaron no recordar dónde ni cuándo ocurrió el fallo, ni quién debería haberlas colocado. El tercero de los imputados por homicidio, que sostenía las piernas, dijo que solo lo llamaron para ayudar con el lanzamiento.

Noticias relacionadas
Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, murió este domingo en Río de Janeiro a los 23 años. 

Quién era Gaspi, el youtuber que murió en el choque entre dos helicópteros en Brasil

El youtuber argentino Gaspi murió en un choque aéreo. 

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Luciano Venegas es hijo de la madre de Marcos Senesi.

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por un intento de secuestro

El nuevo sistema comenzará a regir desde el 19 de junio

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la tarjeta Sube sin presentar el CUD

Ver comentarios

Las más leídas

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Federico Braun: Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina

Federico Braun: "Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina"

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

Lo último

Países Bajos estuvo al frente dos veces, pero la cautela lo castigó

Países Bajos estuvo al frente dos veces, pero la cautela lo castigó

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Las piezas audiovisuales apuntan a generar conciencia. El mal estacionamiento se encuentra en el podio de las multas
Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas
Murió a los 95 años Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo
Información General

Murió a los 95 años Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo

Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000
Economía

Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Por Matías Petisce
La Ciudad

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe
La Ciudad

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales
Economía

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Federico Braun: Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina

Federico Braun: "Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina"

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Ovación
Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Policiales
Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

La Ciudad
Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas
La Ciudad

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas
La Ciudad

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza
Policiales

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño
la ciudad

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto
La Ciudad

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios
La Ciudad

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado
Política

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo
Zoom

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Pulp volvió a Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más

Por Morena Pardo
Zoom

Pulp volvió a Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos
policiales

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Policiales

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización del bitcoin
Política

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización del bitcoin

El índice de precios de mayo subió 2,3 por ciento en la provincia
Economía

El índice de precios de mayo subió 2,3 por ciento en la provincia

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones
La Ciudad

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por un intento de secuestro
Información General

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por un intento de secuestro

San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince
Policiales

San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Por Lucas Aranda
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

La transición energética tracciona nuevas inversiones
Economía

La transición energética tracciona nuevas inversiones

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Por Martín Stoianovich
Policiales

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada