Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

María Eduarda Rodrigues de Freitas tenía 21 años y había contratado la experiencia en San Pablo. La investigación apunta a la negligencia de los organizadores

Brasil se encuentra en plena conmoción por la trágica muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años que falleció durante una actividad de bungee jumping luego de que fuera lanzada al vacío sin estar sujetada a la cuerda de seguridad.

El hecho ocurrió en el denominado Puente del Esqueleto, en la ciudad de Limeira, en el estado de San Pablo, y quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron por las redes sociales. María Eduarda Rodrigues de Freitas tenía 21 años, vivía en el municipio de Jandira. Era graduada en educación física y gestión deportiva.

Según medios brasileños, la joven mantenía una fuerte vinculación con el deporte, la actividad física y las actividades al aire libre, contenidos que compartía habitualmente en sus redes sociales.

Horas antes de la tragedia había publicado imágenes desde el lugar donde se realizaría el salto. En una historia de Instagram mostró la vista desde el puente y escribió en tono de broma: "¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?".

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Qué ocurrió durante el salto de bungee jumping

De acuerdo con las primeras investigaciones, los responsables de la actividad habrían cometido un error fatal al no conectar la cuerda principal de seguridad al arnés que llevaba la joven.

Las imágenes difundidas muestran a varios operadores levantando a María Eduarda y lanzándola desde una altura cercana a los 40 metros.

Instantes después, personas que observaban la actividad comenzaron a gritar desesperadamente al advertir que la cuerda permanecía sobre el puente y no estaba conectada al equipo de seguridad. La joven murió como consecuencia del fuerte impacto.

Los acusados

La policía militar brasileña informó que, tras el accidente, dos integrantes de la organización intentaron escapar por una zona boscosa, aunque fueron localizados posteriormente mediante un operativo que incluyó apoyo aéreo. En total fueron detenidas seis personas y la investigación quedó a cargo del Segundo Distrito Policial de Limeira.

Tres de los involucrados enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual. Se trata de las tres personas que quedaron grabadas en el momento en que arrojaban a la víctima. Los otros involucrados quedaron libres, pero siguen siendo investigados.

Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra son quienes permanecían aprehendidos. Dos de ellos dijeron ser los responsables de atar las cuerdas, pero que sufrieron un desmayo en ese momento, indicaron las fuentes policiales a ese medio local. Afirmaron no recordar dónde ni cuándo ocurrió el fallo, ni quién debería haberlas colocado. El tercero de los imputados por homicidio, que sostenía las piernas, dijo que solo lo llamaron para ayudar con el lanzamiento.