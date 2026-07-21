Tenis: Nadia Podoroska quedó eliminada en su segundo torneo WTA 250 desde la vuelta al circuito

La tenista rosarina perdió en el debut en el dobles, un día después de la caída en singles. Su próximo torneo es el W100 Gran Canaria

Nadia Podorsoka formó pareja con la japonesa Moyuka Uchikim. No pudieron superar el debut.

La rosarina Nadia Podoroska quedó eliminada este martes en el WTA 250 de Hamburgo de tenis , sobre polvo de ladrillo. Junto a la japonesa Moyuka Uchikima perdió en el debut ante la pareja rusa conformada por Yelena Pridankina y Maria Kozyreva, cuarta favorita, por 7/5 y 6/2.

La rosarina, que jugó en Hamburgo por tener ranking protegido (debido a una inactividad por lesión de más de un año), se presentó el lunes en Hamburgo por el cuadro de singles y también fue derrotada en el estreno.

Podoroska (537ª del ranking mundial) fue sorprendida por la alemana Julia Stusek (435ª), de 18 años. La germana, que pudo participar por recibir una invitación especial, le ganó por 4/6, 6/3 y 6/4.

Para la tenista rosarina fue su segunda participación en un torneo WTA 250 desde que retornó al circuito en marzo pasado. La semana anterior compitió en el WTA 250 de Iasi (Rumania). Quedó afuera en la primera ronda.

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El torneo de mayor importancia que jugó en el año fue en Wimbledon. No logró superar la primera ronda sobre el césped de Londres.

El próximo torneo de la tenista de 29 años es el W100 de Gran Canaria (España). Está inscripta para jugar la clasificación, que se realizará el fin de semana.

Desde su regreso al circuito en esta temporada, Podoroska obtuvo los títulos del W15 de Madrid (España) y W35 de San Gregorio (Italia). Ambos torneos corresponden a la Federación Internacional de Tenis.

Román Burruchaga derrotó a Wawrinka

Este martes, Román Burruchaga alcanzó un triunfo resonante en el ATP 250 de Estoril. La victoria tiene un enorme significado por la figura que tuvo adelante, el suizo Stan Wawrinka, exnúmero 3 del mundo, no así por la actualidad del helvético, que a los 41 años está jugando su última temporada.

Román Burruchaga y el puño apretado de celebración. Triunfo en el ATP 250 de Estoril de tenis.

El triunfo de Burruchaga (60º del ranking mundial) contra el ganador de 3 títulos de Grand Slam (110º), fue por 6/4, 4/6 y 6/3.

En los octavos de final, el argentino se cruzará contra el portugués Nuno Borges (48°).