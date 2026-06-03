El hincha colombiano más fanático de Messi: "Representa la pasión, el nunca rendirse"

Carlos Yepes lo vio por primera vez hace 21 años cuando Leo jugó en Pereira un sudamericano sub-21. A partir de ese día lo siguió a todas partes y hace un par de meses visitó la casa de la infancia del "10"

"Soy el hincha más fanático de Messi , más allá de los argentinos". La sentencia no llama la atención si se escucha salir de la boca de un argentino, pero en este caso partió de un hincha colombiano. Carlos Yepes es el fanático en cuestión que cuando se lo consulta de qué equipo es sólo atina a definirse como "fanático de Messi". Todo lo que viene realizando desde hace largas décadas es digno de destacarse porque muy pocas personas han recorrido un largo camino para ver cara a cara a su ídolo y hasta conseguir una firma que se tatuó en su brazo.

La devoción por Leo comenzó hace 21 años, cuando Carlos tenía 13 y lo vio por primera vez en la selección juvenil argentina jugando un sudamericano sub-20 disputado en Pereira (Colombia) , cerca de donde vivía. Fue un amor a primera vista que permanece inalterable en la actualidad. "Lo sigo desde muy pequeño. Messi es un referente tanto dentro como fuera de la cancha. Más que de Argentina, Messi es de todo el mundo", le dijo a Ovación este colombiano que viajó por distintas partes del mundo para ver en acción a la Pulga e incluso con el objetivo de conseguir su autógrafo.

Yepes, ingeniero de sistemas, tuvo años de perseverancia e incluso concurrió varias veces a Inter Miami a ver lo entrenamientos. A Messi lo veía a lo lejos y se emocionaba con su figura, pero él estaba en la búsqueda de algo especial: la firma en su antebrazo.

No fue sencillo alcanzar la meta y la espera se hizo extensa, quizás más de lo esperado. Viajes a distintos lugares, guardias eternas en hoteles y en estadios, hasta que Luis Suárez fue la "llave" justa para lograr lo buscado. Después de un entrenamiento de Las Garzas y cuando Messi se retiraba acompañado por su esposa, Antonela, el Diez detuvo su marcha y Yepes corrió los cien metros de distancia emocionado y al borde de las lágrimas. "Gracias Leo, te he seguido toda mi vida", le dijo en un video que publicó a sus redes. Tras conseguir la firma Yepes se dirigió directamente a un tatuador para inmortalizar la firma en su antebrazo izquierdo.

“Ser fan no es sólo celebrar los goles, es insistir cuando nadie más está”, expresó Yepes, quien hace dos meses estuvo en Rosario visitando la casa de la infancia de Messi en zona sur. En ese lugar dejó una bandera de Colombia que aún sigue colgada de las rejas del domicilio ubicado en Lavalleja al 500 (antes conocida como Estado de Israel). "Qué bueno que aún esté en el lugar que la dejé", expresó el colombiano en la charla con este diario.

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Fanático al ciento por ciento

"Messi representa la excelencia, la pasión, el nunca rendirse. Les ha dado una lección a todo el mundo con los títulos que ha ganado y lo que aguantó hasta ser campeón del mundo con Argentina", sostuvo Yepes, un coleccionista también -como no podía ser de otra manera- de una gran cantidad de camisetas que lució Leo con la "10" y el nombre de Leo en la espalda.

Entre todas las "locuras" que llevó a cabo Yepes, acompañado por su familia, fue resignar un viaje al Mundial de Qatar y cambiar de destino hacia la Argentina. "Iba para Qatar, terminé en la Bombonera, todo por ver a Messi", reza la bandera que mostró en la cancha de Boca, lugar al que acudió para vivir el ambiente del fútbol argentino y poder ver a su ídolo en su país.

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"Ahora voy a ir a verlo al Mundial", contó Yepes sobre su próximo paso de acompañar a su ídolo en lo que será la última experiencia mundialista del mejor jugador del mundo. Aunque aclaró que "lo voy a seguir hasta el último partido de su carrera".