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Bielsa dijo que daría "todo lo que ganó" por ser campeón con Uruguay y negó un fin de ciclo

El extécnico de Newell's resaltó el peso que significa conducir la selección uruguaya y que carga "una piedra" en la espalda por representar el peso colectivo de un pueblo

2 de junio 2026 · 09:22hs
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“Nunca tuvimos diferencias

“Nunca tuvimos diferencias, discusiones o enfrentamientos”, afirmó Bielsa sobre Nández, quien se quedó afuera del Mundial.

El entrenador argentino Marcelo Bielsa volvió a dejar una frase de alto impacto al referirse a la ilusión de Uruguay en el Mundial 2026 y aseguró que estaría dispuesto a entregar “todo lo que ganó” con tal de salir entre los cuatro mejores o conquistar la Copa del Mundo.

“La palabra culminar no significa terminar”, aclaró sobre los rumores de que dejaría la selección al final de la competencia. “Me hubiera parecido irrespetuoso anticipar una negativa a una propuesta inexistente”, destacó.

El director técnico de la selección uruguaya y ex-Newell's brindó una conferencia de prensa en la previa del certamen, en el que su equipo compartirá grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita, y habló fiel a su estilo sobre la responsabilidad que implica conducir a un seleccionado nacional.

Bielsa sostuvo que le cuesta creer que no exista entusiasmo mundialista en países tan futboleros como Uruguay o Argentina, y remarcó que él vive la previa con ilusión, expectativa y placer, aunque también con el peso lógico de cargar con la esperanza de la gente.

En ese contexto, el Loco recordó una charla con Eduardo Berizzo de su etapa en la selección argentina y comparó la conducción de un equipo nacional con llevar “una piedra” sobre la espalda por la obligación de representar el deseo colectivo de un pueblo.

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Luego, el rosarino profundizó sobre el valor emocional que tiene el fútbol para la gente y dejó la frase más fuerte de la conferencia: “Daría todo lo que gané”, dijo, por alcanzar una instancia decisiva o ser campeón del mundo con Uruguay.

El entrenador también se refirió al impacto social del fútbol y apuntó que, muchas veces, quienes menos tienen son los que más necesitan de esas alegrías populares que no se compran y que una selección puede ofrecer durante una Copa del Mundo.

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Bielsa ya sabe lo que significa dirigir en una cita mundialista: estuvo al frente de la selección argentina en Corea-Japón 2002, donde quedó eliminado en la fase de grupos pese a una gran Eliminatoria, y luego condujo a Chile en Sudáfrica 2010, certamen en el que alcanzó los octavos de final. A la vez, aclaró sobre su futuro.

El Loco y el futuro

“La palabra culminar no significa terminar”, remarcó Bielsa al ser consultado sobre el mismo.

Según explicó, quiso expresar que una Copa del Mundo representa “el punto más alto de una etapa”, aunque reconoció que su contrato vigente finaliza una vez concluido el torneo. De todos modos, descartó haber tomado una decisión sobre una eventual renovación. “Me hubiera parecido irrespetuoso anticipar una negativa a una propuesta inexistente”, sostuvo,

La ausencia de Nández

El técnico también abordó algunas de las decisiones más discutidas de la convocatoria mundialista.

Respecto de la ausencia de Nahitan Nández, Bielsa fue contundente al señalar que se trató exclusivamente de una determinación futbolística. Incluso recordó que el mediocampista fue, a su criterio, “el mejor jugador de Uruguay en la última Copa América”, pero negó cualquier conflicto personal. “Nunca tuvimos diferencias, discusiones o enfrentamientos”, afirmó.

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