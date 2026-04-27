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Newell's refuerza su campaña de socios con un llamado al "corazón" de los hinchas leprosos

La Lepra atraviesa una compleja crisis económica y busca acercar a los rojinegros a la vida diaria del club con acciones y beneficios exclusivos

27 de abril 2026 · 11:17hs
Newells busca acercar a sus hinchas al club bajo la campaña Hacete socio.

Leonardo Vincenti / La Capital

Newell's busca acercar a sus hinchas al club bajo la campaña "Hacete socio".

Newell's refuerza su campaña de captación de socios con nuevas acciones y beneficios exclusivos bajo el lema: “Sentí el corazón”. La aguda crisis financiera que mantiene el club pone en compromiso a la dirigencia, que busca sumar ingresos para saldar las deudas con urgencia y salir a flote.

En la previa del empate 1-1 ante Instituto en el Coloso el pasado domingo, la Lepra salió a la cancha con indumentaria alusiva a esta campaña, con una campera que llevaba un mensaje directo a sus hinchas: “Hacete socio”.

La acción del plantel de primera división “busca trasladar el llamado directamente al corazón de todos los hinchas presentes”, con el objetivo de sumar socios y dinero todos los meses a las arcas del club.

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La Lepra busca acercarse a nuevos socios con beneficios exclusivos.

La Lepra busca acercarse a nuevos socios con beneficios exclusivos.

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Dicha iniciativa fue presentada a comienzos del 2026 y apunta a “consolidar el vínculo entre el club y su gente, reafirmando al socio como parte principal de la vida institucional y uno de los pilares fundamentales para el crecimiento sostenido de Newell's”, indicaron desde la dirigencia leprosa.

Ser socio es mucho más que una condición: es una forma de pertenecer, de estar y de acompañar. Es ser parte activa de un proyecto que se construye todos los días”, aseguraron a través de los canales de comunicación de la institución del parque Independencia.

Las acciones de Newell's para sus socios

Esta campaña de la Lepra sigue sumando visibilidad en distintos espacios del club y, en las últimas semanas, se incorporó la consigna “Hacete socio” a las camisetas de las divisiones inferiores rojinegras y a la espalda de las casacas del plantel de reserva.

La iniciativa incorpora además una serie de beneficios que ya comenzaron a sumar sus primeros capítulos este año, como fue el caso de las camisetas de partido utilizadas en la victoria ante Unión que fueron “ofrecidas a socios en una acción que buscó reconocer su acompañamiento y fortalecer el sentido de pertenencia”, con fondos recaudados que fueron destinados a la pensión de juveniles.

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Una de las iniciativas de la campaña se realizó con las camisetas del triunfo leproso por 3-2 ante Unión.

Una de las iniciativas de la campaña se realizó con las camisetas del triunfo leproso por 3-2 ante Unión.

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En tanto, la experiencia “Desde el corazón” le permitió a más de 50 socios adheridos al débito automático a participar de una propuesta que incluyó recorrido por los vestuarios, túnel de jugadores y salida al campo de juego en el Coloso, además de ver el partido desde los nuevos palcos a nivel del césped.

Por otro lado, el club realizó un sorteo especial de entradas para ver el show de Tini en el Coloso el pasado 18 de abril. Estos tickets fueron destinados a socios con cuota al día y adheridos al débito automático.

Más iniciativas de la Lepra

A pesar de que Newell's se despidió de su gente ante el receso por el Mundial 2026 que se viene tras el final del torneo Apertura, la campaña de captación de socios continuará activa, así como también los beneficios.

“La campaña continuará con nuevas acciones, beneficios y experiencias pensadas para seguir fortaleciendo el vínculo con los socios y sumar a más leprosos a ser parte”, aclararon desde el club.

La dirigencia invitó a sus hinchas a sumarse al día a día de la institución y concluyeron: “Porque Newell's no solo está en el corazón de la ciudad. Newell's es el corazón de la ciudad”.

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