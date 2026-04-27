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Colo Ramírez presiona desde los goles: "Estoy convirtiendo, es muy importante para mí"

El delantero uruguayo convirtió su segundo gol de manera consecutiva y le da opciones al entrenador Leproso, Frank Kudelka, en ofensiva

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

27 de abril 2026 · 10:59hs
El fútbol argentino es muy competitivo

LA CAPITAL/Leonardo Vincenti

"El fútbol argentino es muy competitivo, le está pasando a otros clubes que tuvieron varios años con buenos resultados", dijo el Colo Ramírez.

"En dos partidos anteriores no me tocó entrar y ahí uno siempre tiene que tener la paciencia de seguir trabajando y mejorando, eso es lo que nos dio este cuerpo técnico", expresó Juan Ignacio Ramírez, delantero de Newell's, tras convertir el empate ante Instituto subrayando la paciencia que tiene que tener un futbolista cuando las oportunidades no llegan.

Sobre esta situación en particular, elogió el trabajo realizado por su entrenador: "Kudelka trabajó la competitividad que teníamos que tener como plantel y estar preparado para cuando nos toque. Hay que entrar de la mejor manera, por suerte estoy convirtiendo, es muy importante para mí", sostuvo.

"Darío (Kudelka) transmite mucha tranquilidad, obviamente siempre hay decisiones que nos sacan un poco. Somos seres humanos y calientan algunas actitudes que están teniendo, pero nosotros estamos tranquilos. Hay que estar enfocado y en la semana planteamos el partido en diferentes situaciones", agregó sobre los méritos del técnico ante la levantada.

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Con respecto a la racha de cinco partidos de manera consecutiva sin derrotas, el uruguayo afirmó: "El equipo, con muchos jugadores del club y jugadores como Fabián (Noguera) que no venía trabajando con nosotros, está resolviendo las diferentes situaciones de buena manera y nos fortalece".

La racha sin perder

"El fútbol argentino es muy competitivo, le está pasando a otros clubes que tuvieron varios años con buenos resultados y hoy, por ahí, atraviesan otro momento. Encontramos una racha importante sin perder y ojalá que sea un envíon para lo que quede del año. Con una buena pretemporada y con la idea plasmada de Kudelka, podemos dar mucho más", subrayó el Colo dando su parecer sobre la irregularidad de la Lepra en este primer semestre.

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Finalmente, se lamentó por lo que no se pudo lograr como objetivo, que era la clasificación a cuartos de final, aunque no dejó de reconocer la importancia de seguir sumando para salir del fondo de las tablas: "Y si la historia era otra capaz nos hubiéramos encontrado en otra situación y en partidos que teníamos que sumar no lo hacíamos. A veces, un punto suma mucho y no nos venía pasando. Por suerte y mí insistencia, ya que en algunos encuentros no me tocaba ingrese, seguí haciendo lo que debía para que cuando me tocara, este preparado para hacer goles. Espero que este tanto ayude".

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