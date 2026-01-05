Un rival bancó a Colapinto y destacó el apoyo de los argentinos: "Estoy impresionado"

En pleno receso de vacaciones de la Fórmula 1, Checo Pérez habló sobre su regreso a la categoría y la importancia de los hinchas albicelestes

Latinoamérica gana terreno en la Fórmula 1 y contará con tres pilotos en la temporada 2026 , gracias al regreso de Checo Pérez y la continuidad tanto de Franco Colapinto como de Gabriel Bortoleto . Al respecto, el mexicano, que correrá con Cadillac, destacó el apoyo que recibe el piloto de Alpine por parte de los argentinos .

Durante una entrevista con el podcast Cracks, Checo manifestó su admiración por el fenómeno que generó Colapinto entre los fanáticos albicelestes , por lo que valoró la pasión y el respaldo del público por su compatriota, diferente al de los espectadores en México en relación a sus deportistas.

“ Estoy impresionado con la afición argentina, cómo apoyan a Franco . Él es un pilotazo y tiene a todo su país volcado apoyándolo. Creo que es algo que realmente tenemos que aprender, tenemos que apoyarnos”, expresó Pérez en comparación entre los seguidores argentinos y los mexicanos.

La relación entre ambos pilotos es de público conocimiento, desde que Checo mostró respeto y admiración por Colapinto tanto dentro como fuera de la pista desde sus primeros pasos con Williams en 2024, cuando lo elogió durante sus primeras carreras calificándolo como “muy bueno” y “difícil de adelantar” .

Por otro lado, el argentino había confesado la influencia que tuvo Pérez en su etapa formativa, cuando recordó: “Crecí viéndolo correr en la Fórmula 1, despertándome temprano en Argentina y apoyándolo, ya que era lo más cercano a nosotros al ser de México, y fue muy lindo apoyarlo cuando era chico. Y ahora es aún mejor estar corriendo contra él”.

Si bien también existen las rivalidades entre ambos países, muchos fanáticos de la F1 apoyan a los distintos corredores latinoamericanos, tal como el caso de algunos patrocinadores que acompañaron tanto a Checo como a Colapinto.

Tensiones en Red Bull

Tras la finalización de la temporada 2024, Checo Pérez fue despedido de Red Bull por los malos resultados y puso punto final a un exitoso recorrido con la escudería, así como también debió tomarse un año de descanso para afrontar su preparación con Cadillac, que ingresa en la categoría a partir de este 2026.

“Ser compañero de Max -Verstappen- es muy difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1”, aseguró el mexicano, quien también aclaró que la relación con su excompañero es muy buena, pero el equipo se mantiene enfocado en el desarrollo y competencia del neerlandés.

A pesar de que Pérez remarcó que “en Red Bull todo era un problema”, reconoció el valor de la experiencia y, con respecto a su salida, concluyó: “Obviamente me sentía triste, pero sabía que era lo mejor que me podía haber pasado. Estaba muy en paz conmigo mismo porque le di todo al equipo y Red Bull me dio todo a mí”.