Un piedrazo al micro de Newell's y algunos problemas luego del trayecto del micro de Central Un vidrio del micro de Newell's sufrió un piedrazo y hubo algunos incidentes lejos del Coloso, luego de que hinchas de Central acompañaran al plantel. 1 de marzo 2026 · 16:16hs

Uno de los vidrios del micro que trajo a los jugadores de Newell's fue apedreado al llegar al Coloso. El de Central lo hizo sin problemas. Incidentes a cuadras del estadio. El ministro de Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, en el césped del Coloso.

La llegada de los micros de los planteles de Newell's y Central al Coloso no fue lo tranquila que se esperaba. El de la Lepra sufrió un piedrazo y si bien el del Canalla lo hizo sin problemas, en las inmediaciones del trayecto que hizo hubo problemas con algunos hinchas que lo acompañaron hasta no lejos del estadio.

El micro de Newell's no estaba identificado con el clásico ploteo y se cree que eso pudo haber provocado que le lanzaran un proyectil al llegar al Coloso, que impactó cerca del lado del conductor y que habría lastimado a un integrante del cuerpo técnico leproso.

En cambio, el micro de Central llegó sin mayores problemas al estadio, pero hubo algunos incidentes a unas cuadras. Todo pasó porque varios hinchas canallas acompañaron al plantel y cuando estarían volviendo del recorrido se habrían cruzado con simpatizantes leprosos que iban al Coloso.

En las inmediaciones de avenida Francia y Virasoro se habría producido un enfrentamiento a piedrazos, aunque el reporte oficial habló de dos motos que derraparon o se accidentaron, uno conducido por hinchas leprosos y otros por hinchas canallas, que no habrían consumado agresiones mutuas.

En el Coloso propiamente dicho, y más allá del piedrazo, la afluencia de los hinchas leprosos se desarrolla con total normalidad.