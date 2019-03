Un origen en común y hoy en veredas opuestas

Héctor Bidoglio y Juan Pablo Vojvoda se cruzarán esta tarde en el Coloso, con vivencias parecidas en Newell's. La gran diferencia es que el actual técnico de Talleres sólo fue entrenador interino de la primera rojinegra

Newell's los vincula. Allí tuvieron experiencias similares. Surgieron como futbolistas de sus inferiores y fueron entrenadores de las divisiones juveniles, la reserva y la primera. Compartieron algunos años de trabajo en el club del Parque. Hoy estarán en veredas opuestas. Héctor Bidoglio conduce a la lepra desde fines de noviembre pasado, con el objetivo de incrementar el promedio. Juan Pablo Vojovda dirige a Talleres desde mitad de 2018, con el objetivo de clasificar a una copa internacional. Es lo que los diferencia. No lo único. Bidoglio fue técnico interino durante dos partidos y luego confirmado en el cargo. Vojvoda también fue interino, pero nunca ratificado y entonces inició su carrera de primera en otro lado.

Bidoglio tuvo la chance que no contó Vojvoda. Saltó de la reserva a la primera para reemplazar en forma interina al renunciante Omar De Felippe. Estuvo dos partidos y se lo dejó en el cargo después de que se buscó sin éxito a otros entrenadores. Recién está dando sus primeros pasos y su corta campaña es aceptable. Esta continuidad y confianza no es la que tuvo Vojvoda. Los interinatos en Newell's fueron dos. El último fue en 2017. En el club se decía en ese momento que había llegado la hora de darles mayor cabida a los jugadores de abajo. Vojvoda venía de ser campeón con la reserva y conocía a los juveniles. Nadie mejor entonces para un ciclo semejante. Pero la comisión directiva consideró que se necesitaba un técnico con trayectoria, de la casa, y designó a Juan Manuel Llop.

Vojvoda siguió en Newell's por poco tiempo y después de ese paso breve por la primera se fue a Defensa y Justicia, donde cumplió una buena campaña. Bidoglio, entonces coordinador de las juveniles rojinegras, lo reemplazó en la reserva del club del Parque. Un año estuvo en el cargo, hasta que llegó al puesto en el que hoy permanece.

Bidoglio estaba expectante de su futuro desde el momento en que tambaleaba el ciclo de Omar De Felippe. Siguió así cuando le tocó ser el interino. La dirigencia expresaba ante los medios que iba a dirigir sólo hasta conseguir entrenador. Pero él confiaba en que podía seguir. Fue lo que sucedió. Vojvoda, en cambio, nunca estuvo tan cerca, ni siquiera en el momento que estuvo al frente del equipo a partir de la renuncia que presentó Diego Osella.

La idea futbolística no los distancia, si bien esta tarde los dibujos tácticos de Newell's y Talleres serán diferentes. Bidoglio utilizará el tradicional 4-2-3-1. El esquema de Vojvoda es el 4-4-2. Pero lo esencial es que comparten la vocación ofensiva, el control de la pelota y el trato prolijo. La especulación no es algo que tenga preponderancia en el pensamiento futbolístico de ambos entrenadores. Son ambiciosos y sus equipos obran en consecuencia. Es una promesa de un partido que puede ser muy entretenido.

Desde que se lo designó para conducir el equipo, Bidoglio enfrentó la tarea de recomponer un conjunto que andaba a los tumbos y perdía más de lo que ganaba, con un promedio que no admite ningún descuido. Confió en los juveniles que ya estaban en la primera dándoles prioridad y les dio cabida a otros que casi no habían sido considerados. Es de alguna manera lo que se había propuesto esta comisión directiva antes de asumir, pero que no se venía realizando: un equipo que se nutra de las inferiores.

Vojvoda no cuenta justamente con una base de futbolistas surgidos de Talleres. El presente del club cordobés es otro. Incorporó futbolistas de otros equipos. Ningún nombre rutilante. Con ellos, el entrenador está consiguiendo que el equipo clasifique a la Copa Sudamericana, al ocupar la última plaza, con el noveno puesto en la tabla de posiciones.

De perfil bajo, siempre medido en sus declaraciones, Vojvoda prefiere no explayarse demasiado cada vez que le toca enfrentar a Newell's, más allá de algunas preguntas de ocasión. No le gusta que se hagan especulaciones sin sentido o se genere alguna polémica por su pasado en Newell's, club por el que siente un gran afecto.

El sentimiento de Bidoglio hacia Newell's es parecido. "Es mi casa", le manifestó a Ovación en febrero de 2017, al poco tiempo de volver al club para ser el coordinador de las divisiones juveniles. Desde ese momento coincidió con Vojvoda, entonces DT de la reserva. Fue por algunos meses, hasta que este último decidió alejarse para asumir en Defensa y Justicia. En ese lapso que compartieron en Newell's, la relación fue estrictamente profesional, cada uno cumpliendo su rol.

Hace apenas tres meses que Bidoglio inició su trayectoria de entrenador de primera. Vojvoda lleva un año y medio. Son DT incipientes y no se puede ser categórico con ellos. A pesar de esa limitación que fija el tiempo, Bidoglio dio algunas señales de lo que es capaz. Y Vojvoda se ganó una reputación. Esta tarde se encontrarán en el Coloso, un sitio que los emparenta, cada uno con sus propios desafíos.