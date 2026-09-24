El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

El Pincha y el Canalla se enfrentarán este sábado 26 a las 16 en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero

Estudiantes festejó el título en el torneo Clausura 2025 luego de vencer a Racing por penales en el estadio Madre de Ciudades, donde este sábado jugará contra Central.

Central y Estudiantes ya están en la cuenta regresiva para definir al campeón de la Supercopa Internacional. El encuentro se jugará el sábado 26 a las 16 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con el arbitraje de Darío Herrera.

Ambos equipos están en la etapa final de su preparación para el choque, cuyo ganador sumará una estrella a su cosecha de títulos. En el caso de Central, el entrenador Jorge Almirón trabaja para sustituir las bajas de Jaminton Campaz, Vicente Pizarro y Alan Rodríguez, los dos primeros porque estan con sus selecciones y el último por lesión.

En La Plata, en tanto, hay mucho optimismo para el partido, pese a que Estudiantes todavía juega en varios frentes y le apunta sobre todo a la Copa Libertadores, en la que jugará una de las semifinales nada menos que ante Flamengo.

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Cómo la fue a Estudiantes en Santiago del Estero

En ese marco, hay un dato estadístico publicado por el portal plantense CieloSports que ilusiona a los hinchas del Pincha antes de enfrentar a Central en el estadio Madre de Ciudades, y es que el equipo ahora comandado por el uruguayo Alexander "Cacique" Medina ganó las tres finales que disputó en ese escenario.

La primera fue por la Copa de la Liga 2024, en la que igualó 1 a 1 con Vélez y luego ganó 4 a 3 en los penales.

La siguiente fue la final del Trofeo de Campeones, en el mismo 2024, en la que goleó al mismo rival (Vélez) por 3 a 0.

La tercera fue la final del torneo Clausura 2025, en la que empató 1 a 1 con Racing y otra vez se impuso en los tiros desde el punto penal, esta vez por 5 a 4.

Además, el Pincha jugó tres veces en el mismo estadio contra Central Córdoba, con un triunfo, un empate y una derrota.

Este sábado, Estudiantes volverá a jugar un partido definitorio en el Madre de Ciudades, esta vez contra Central, que también tiene una muy buena cosecha en ese escenario.

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