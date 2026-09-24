La Capital | Ovación | Estudiantes

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

El Pincha y el Canalla se enfrentarán este sábado 26 a las 16 en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero

24 de septiembre 2026 · 15:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
Estudiantes festejó el título en el torneo Clausura 2025 luego de vencer a Racing por penales en el estadio Madre de Ciudades

Marina Espeche - CieloSports

Estudiantes festejó el título en el torneo Clausura 2025 luego de vencer a Racing por penales en el estadio Madre de Ciudades, donde este sábado jugará contra Central.

Central y Estudiantes ya están en la cuenta regresiva para definir al campeón de la Supercopa Internacional. El encuentro se jugará el sábado 26 a las 16 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con el arbitraje de Darío Herrera.

Ambos equipos están en la etapa final de su preparación para el choque, cuyo ganador sumará una estrella a su cosecha de títulos. En el caso de Central, el entrenador Jorge Almirón trabaja para sustituir las bajas de Jaminton Campaz, Vicente Pizarro y Alan Rodríguez, los dos primeros porque estan con sus selecciones y el último por lesión.

En La Plata, en tanto, hay mucho optimismo para el partido, pese a que Estudiantes todavía juega en varios frentes y le apunta sobre todo a la Copa Libertadores, en la que jugará una de las semifinales nada menos que ante Flamengo.

Leer más: A quién tiene apuntado Jorge Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Cómo la fue a Estudiantes en Santiago del Estero

En ese marco, hay un dato estadístico publicado por el portal plantense CieloSports que ilusiona a los hinchas del Pincha antes de enfrentar a Central en el estadio Madre de Ciudades, y es que el equipo ahora comandado por el uruguayo Alexander "Cacique" Medina ganó las tres finales que disputó en ese escenario.

  • La primera fue por la Copa de la Liga 2024, en la que igualó 1 a 1 con Vélez y luego ganó 4 a 3 en los penales.
  • La siguiente fue la final del Trofeo de Campeones, en el mismo 2024, en la que goleó al mismo rival (Vélez) por 3 a 0.
  • La tercera fue la final del torneo Clausura 2025, en la que empató 1 a 1 con Racing y otra vez se impuso en los tiros desde el punto penal, esta vez por 5 a 4.

Además, el Pincha jugó tres veces en el mismo estadio contra Central Córdoba, con un triunfo, un empate y una derrota.

Este sábado, Estudiantes volverá a jugar un partido definitorio en el Madre de Ciudades, esta vez contra Central, que también tiene una muy buena cosecha en ese escenario.

Leer más: Apartaron a una jugadora argentina de pádel por un comentario antisemita en redes sociales

Noticias relacionadas
Los hinchas de Central coparán las tribunas del estadio Madre de Ciudades

Central agotó las populares para socios de cara a la Supercopa Internacional ante Estudiantes

Darío Herrera impartirá justicia en la final en Santiago del Estero

El partido por la Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes se adelanta una hora

Darío Herrera impartirá justicia en la final en Santiago del Estero

La Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes ya tiene árbitro confirmado

Pedro de Haro se colgó la medalla de oro en Rosario con los Pumas seven.

Pedro de Haro, el oro rosarino que estudia en la UNR y sueña con los Juegos Olímpicos

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Lo último

Pedro de Haro, el oro rosarino que estudia en la UNR y sueña con los Juegos Olímpicos

Pedro de Haro, el oro rosarino que estudia en la UNR y sueña con los Juegos Olímpicos

Sesiona el Senado: el oficialismo busca aprobar la reforma del Banco Central y la ley de Zonas Frías

Sesiona el Senado: el oficialismo busca aprobar la reforma del Banco Central y la ley de Zonas Frías

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 por ciento y la suba ya llegó a los surtidores rosarinos

La suba tiene que ver con el precio del barril de petróleo, que se ubica por encima de los u$s 100. Se rompe el acuerdo de estabilidad de precios entre petroleras y refinadoras

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 por ciento y la suba ya llegó a los surtidores rosarinos
Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: Estamos súper creídos
La Ciudad

Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: "Estamos súper creídos"

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención

Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección: Hay ganas de estar acá
Ovación

Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección: "Hay ganas de estar acá"

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido
La Ciudad

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por un comentario antisemita en redes sociales
Ovación

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por un comentario antisemita en redes sociales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Ovación
El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional
Ovación

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

A quién tiene apuntado Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

A quién tiene apuntado Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Policiales
Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención

Cinco condenados por venta de cocaína a baja escala en barrio La Cerámica

Cinco condenados por venta de cocaína a baja escala en barrio La Cerámica

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

La Ciudad
La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: Estamos súper creídos

Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: "Estamos súper creídos"

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: Se apropió de mí
La Ciudad

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: "Se apropió de mí"

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Por Lucía Cuffia
Agro

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU
Agro

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU
Política

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración
Policiales

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú
Juegos Suramericanos

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Newells volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo
Ovación

Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión
Política

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe
La Ciudad

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?
Salud

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías
Política

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico
Zoom

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico