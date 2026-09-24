El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes ya están en la cuenta regresiva para definir al campeón de la Supercopa Internacional. El encuentro se jugará el sábado 26 a las 16 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con el arbitraje de Darío Herrera.
El Pincha y el Canalla se enfrentarán este sábado 26 a las 16 en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero
Central y Estudiantes ya están en la cuenta regresiva para definir al campeón de la Supercopa Internacional. El encuentro se jugará el sábado 26 a las 16 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con el arbitraje de Darío Herrera.
Ambos equipos están en la etapa final de su preparación para el choque, cuyo ganador sumará una estrella a su cosecha de títulos. En el caso de Central, el entrenador Jorge Almirón trabaja para sustituir las bajas de Jaminton Campaz, Vicente Pizarro y Alan Rodríguez, los dos primeros porque estan con sus selecciones y el último por lesión.
En La Plata, en tanto, hay mucho optimismo para el partido, pese a que Estudiantes todavía juega en varios frentes y le apunta sobre todo a la Copa Libertadores, en la que jugará una de las semifinales nada menos que ante Flamengo.
Leer más: A quién tiene apuntado Jorge Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional
En ese marco, hay un dato estadístico publicado por el portal plantense CieloSports que ilusiona a los hinchas del Pincha antes de enfrentar a Central en el estadio Madre de Ciudades, y es que el equipo ahora comandado por el uruguayo Alexander "Cacique" Medina ganó las tres finales que disputó en ese escenario.
Además, el Pincha jugó tres veces en el mismo estadio contra Central Córdoba, con un triunfo, un empate y una derrota.
Este sábado, Estudiantes volverá a jugar un partido definitorio en el Madre de Ciudades, esta vez contra Central, que también tiene una muy buena cosecha en ese escenario.
Leer más: Apartaron a una jugadora argentina de pádel por un comentario antisemita en redes sociales
La suba tiene que ver con el precio del barril de petróleo, que se ubica por encima de los u$s 100. Se rompe el acuerdo de estabilidad de precios entre petroleras y refinadoras