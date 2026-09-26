Un ex-Newell's fue citado para enfrentar a Central en busca de su primer título

El delantero de Estudiantes viajó a Santiago del Estero para disputar la Supercopa Internacional en el estadio Madre de Ciudades

Después de varios meses de espera, este sábado se programó el duelo de Central y Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional 2026 con la posibilidad de sumar un nuevo trofeo a la vitrina de cada club. Del lado del Pincha , Brian Aguirre se anotó entre los que sueñan con el primer título de su carrera profesional .

El exfutbolista de Newell's fue citado este viernes por el director técnico Alexander Medina en una lista de 30 jugadores para disputar el trofeo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Allí se encendió la ilusión de conseguir lo que se le negó en Boca durante un año y medio.

El delantero oriundo de Granadero Baigorria no figuraba dentro de la probable formación titular del León de La Plata. No obstante, el entrenador suele utilizarlo a la hora de los cambios y tiene muchas chances de ingresar para enfrentar al Canalla , algo que ya ocurrió poco tiempo atrás en otra competición.

Aguirre se mudó de Rosario hace dos años, cuando el Xeneize compró el 80 % de su pase por 5 millones de dólares. El 31 de agosto de 2024 hizo su primer gol con la camiseta azul y oro justamente ante Central. El partido en la Bombonera terminó con un triunfo local por 2 a 1 y el otro tanto también corrió por cuenta de un exjugador rojinegro: Cristian Lema .

¡OTRO GOL DE UN EX NEWELL'S! Brian Aguirre marca su PRIMER TANTO en Boca y pone el 2-0 vs. Rosario Central.



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El ciclo del delantero en Boca no tuvo un buen desarrollo posterior y no pudo afianzarse como titular en el equipo. Después de un año y medio, el club decidió cederlo a Estudiantes en enero pasado como parte del acuerdo para comprar a Santiago Ascacibar.

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Desde su llegada al Pincha, Aguirre tuvo una participación frecuente, aunque debió pelear el puesto con compañeros de mayor jerarquía en una triple competición, ya que también disputó la Copa Libertadores y la Copa Argentina. En este último certamen también enfrentó a Central y el encuentro que concluyó con una victoria pincharrata por 3 a 0 en Córdoba.

Hasta el momento, el exatacante rojinegro disputó 25 partidos con la casaca rojiblanca. En ese camino sumó un gol y dos asistencias.