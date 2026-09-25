Verón le bajó el precio al partido con Central: "El de la Copa Argentina es más importante para Estudiantes"

El presidente del Pincha habló de la final de la Supercopa Internacional que se jugará este sábado en Santiago del Estero.

Juan Sebastián Verón habló sobre el partido entre Estudiantes y Central en Santiago del Estero. "Es una final, pero para nosotros el de Platense es más importante", dijo.

Cada vez falta menos para que Central y Estudiantes se enfrenten en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero para definir al campeón de la Supercopa Internacional. El partido se jugará el sábado a las 16 con el arbitraje de Darío Herrera.

El que habló en las últimas horas del cruce entre Central y Estudiantes es el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, quien afirmó que si bien se trata de una final, para su equipo es más importante el partido que jugará el próximo jueves contra Platense por la Copa Argentina.

En una entrevista radial que reprodujo el portal de noticias 0221 de La Plata, Verón expresó: “Es una final y hay que respetarla, pero el partido del jueves es mucho más trascendental pensando en el 2027. La Copa Libertadores tiene un significado especial para Estudiantes y no es fácil llegar a estas instancias”, sostuvo.

Se refería al partido ante Platense por los cuartos de final de la Copa Argentina. Es que el campeón de este torneo obtendrá una plaza en la Copa Libertadores 2027, un objetivo prioritario para Verón y Estudiantes.

El Pincha ya está clasificado para las semifinales de la Copa 2026, en la que enfrentará al poderoso Flamengo. El partido de ida se jugará en La Plata y el de vuelta en Río de Janeiro.

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