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Descubrieron en la Luna un nuevo cráter de más de 200 metros

Fue provocado por un potente impacto ocurrido hace dos años que había pasado inadvertido

16 de septiembre 2026 · 20:03hs
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Antes y después. El cráter fue provocado por un potente impacto ocurrido hace dos años que había pasado inadvertido.

Antes y después. El cráter fue provocado por un potente impacto ocurrido hace dos años que había pasado inadvertido.

Científicos descubrieron un gigantesco cráter en la Luna, resultado de un potente impacto ocurrido hace dos años que había pasado inadvertido.

El agujero tiene unos 222 metros de ancho y hasta 43 metros de profundidad, por lo que es más grande que el Coliseo Romano. Es el mayor cráter de impacto conocido del sistema solar excavado en tiempos recientes.

>> Leer más: La foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte que despertó diferentes teorías

Los investigadores indicaron que se estima que un evento de tal magnitud ocurre sólo una vez cada 132 años, lo que lo convierte en una mina de información mientras la Nasa se prepara para construir una base para astronautas en la Luna. “Este evento constituye una observación estadísticamente rara, en la práctica, de una vez en la vida”, escribieron los científicos en uno de los dos estudios sobre el tema que se publicaron en la revista Science Advances.

El Orbitador de Reconocimiento Lunar (ORL) de la Nasa detectó el cráter en la cara visible de la Luna en mayo de 2024, poco después de que se formara por el impacto de un fragmento entrante de un asteroide o cometa. El golpe en la Luna no fue detectado en tiempo real por parte de telescopios en la Tierra y en el espacio.

Las imágenes de gran angular del ORL no se identificaron entre la gran cantidad de datos hasta agosto de 2025. La nave espacial recopiló imágenes más detalladas el año pasado, seguidas de la confirmación del hallazgo a comienzos de este año.

Impacto lunar

El cráter —nombrado en honor del fallecido Thomas McGetchin, exdirector del Instituto Lunar y Planetario de Houston— es tres veces más grande que el anterior poseedor del récord, hallado por el ORL hace una década. Marcada por cráteres desde tiempos antiguos, la Luna alberga algunos de los mayores cráteres de impacto del sistema solar, incluido uno que se extiende por más de 2.400 kilómetros.

Este impacto más reciente removió la superficie lunar a lo largo de más de 100 kilómetros. Según Mark Robinson, científico en jefe de las cámaras del ORL, que trabaja en Intuitive Machines, el polvo y el suelo rocoso fueron expulsados con un ángulo mayor de lo esperado. Robinson fue el autor principal de uno de los estudios.

Otro estudio identificó una “mancha fría” de 7 kilómetros de ancho alrededor del nuevo cráter, que corresponde a un aflojamiento de la capa superior del suelo lunar. El coautor David Paige, de la Universidad de California en Los Ángeles, lo compara con la jardinería. “Ahora estamos pensando en los impactos como una forma de remover los sedimentos y poner arriba cosas que normalmente están debajo de la superficie”, dijo.

Contrariamente a la creencia popular de que las huellas lunares de los astronautas del Apolo durarán para siempre, Robinson evaluó que seguramente desaparecieron "hace mucho tiempo".

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