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El motor emprendedor tiene cita en Rosario: vuelve Experiencia Endeavor edición 2026

El encuentro referente del ecosistema emprendedor reunirá a destacados oradores y fundadores de empresas de alto impacto con emprendedores en capacitaciones y espacios de networking

16 de septiembre 2026 · 20:04hs
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Vuelve Experiencia Endeavor a Rosario. 

Vuelve Experiencia Endeavor a Rosario. 

El encuentro emprendedor más esperado de cada año ya tiene fecha: Experiencia Endeavor Rosario 2026 se llevará a cabo este jueves 17, a partir de las 8.30, en el Salón Metropolitano del Alto Rosario (Junín 501).

Bajo la premisa de conectar a quienes están transformando industrias y creando negocios desde la Argentina hacia el mundo, la nueva edición busca ser el catalizador de nuevas alianzas, aprendizajes de alto valor y herramientas clave para escalar.

Entre las figuras confirmadas de esta edición se destaca el tecnólogo, emprendedor y divulgador Santiago Bilinkis, quien aportará su mirada analítica e innovadora sobre las tecnologías emergentes y cómo redefinirán el futuro de los negocios. También participará Patricia Jebsen conocida como Mami Corpo, referente del mundo corporativo y creadora de contenido, quien compartirá sus aprendizajes sobre liderazgo, desarrollo profesional y cómo articular el crecimiento ejecutivo con los nuevos lenguajes digitales. A sus voces se sumarán historias de founders y referentes que están marcando el rumbo en diversas industrias quienes compartirán sus experiencias y caminos recorridos.

>>Leer más: Capacitación para emprendedores gastronómicos en el Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto

Una agenda pensada para acelerar el crecimiento

La propuesta de esta edición combina inspiración, entrenamiento práctico y espacios diseñados para potenciar proyectos en cualquier etapa de desarrollo. En el escenario central, las Endeavor Talks ofrecerán historias reales y sin filtro contadas por sus propios protagonistas, abordando aciertos, aprendizajes y las tendencias que definirán los próximos años. Para quienes buscan herramientas aplicables de forma inmediata, Anita Figueiredo (Co-founder de Proteína Marketing) brindará la Masterclass "Los clientes que necesitás para crecer", orientada a definir audiencias estratégicas e impulsar la tracción comercial.

El intercambio directo y la validación de ideas tendrán un rol central durante toda la jornada. A través de las sesiones de Endeavor Mentors, los asistentes podrán mantener conversaciones mano a mano con expertos de la red para ajustar la estrategia de sus negocios. Asimismo, regresa el Club del Pitch, un formato dinámico donde emprendedores seleccionados expondrán sus proyectos en vivo ante un jurado de especialistas para recibir devoluciones clave en tiempo real.

Para culminar, la experiencia ofrecerá un espacio constante de vinculación que cerrará con la Networking Party, una instancia distendida al final del día pensada para tender puentes, conversar entre pares y afianzar las alianzas estratégicas que impulsarán el futuro del ecosistema.

Cómo participar

Las entradas ya se encuentran disponibles en el sitio oficial de Endeavor: www.endeavor.org.ar. El precio de preventa early bird estará disponible hasta el 31 de agosto. Todas las novedades del evento pueden seguirse a través de la cuenta de Instagram @endeavorrosario.

Sobre Endeavor

Endeavor es la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo. Apoya a fundadores que sueñan en grande, escalan rápido e invierten su tiempo, experiencia y capital para potenciar a las futuras generaciones. Presente en Argentina desde 1998, la organización impulsa el desarrollo económico a través de programas de acompañamiento, mentoría, capacitación e iniciativas de alcance nacional.

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