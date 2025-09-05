La Capital | Ovación | bolitas

Un juego que no pasa de moda: el torneo Provincial de bolitas se define en San Jorge

El torneo Provincial de bolitas se define este domingo en una ciudad que tiene la única fábrica, San Jorge. Un juego que atrapó a generaciones de niñas y niños.

Gustavo Conti

5 de septiembre 2025 · 20:47hs
Un juego apasionante: las bolitas. que tendrá su final provincial en San Jorge.

La ciudad de San Jorge, que alberga la primera fábrica de bolitas de Sudamérica, será nuevamente anfitriona, el próximo domingo 7 de septiembre de la final del 7° Torneo Provincial de Bolitas, Copa "Papa Francisco", de la que participaron más de cien localidades.

La particularidad definición de un juego que atrapó a generaciones de niñas y niños, se realizará a partir de las 10 en la plaza Fátima (Lisandro de la Torre y 9 de Julio) y los jugadores son provenientes de distintas localidades de los rincones santafesinos.

El certamen ya contó con competencias locales y regionales desde mayo y la gran final tendrá a la ciudad de San Jorge como sede, posibilitando que los participantes recorran la fábrica de bolitas Tinka, que además de ser pionera en la Argentina es la única en su tipo de Sudamérica.

El juego de bolitas, en contexto

“Este juego que reúne a abuelos, padres e hijos es un esparcimiento sano, de muy bajo costo y sin agresiones, que aleja al niño de la calle y que además constituye un vehículo alternativo de socialización y complemento de la educación formal, favoreciendo el desarrollo de la inteligencia y el pensamiento lógico, estratégico y creativo”, reconoció el presidente del Ente Cultural Santafesino, Silvio Oliva.

La responsable del Ente Cultural Santafesino, Claudia Giaccone, resaltó a su vez la importancia y pertenencia que tomó este torneo, "el cual se transformo en el más federal e inclusivo, no solo de nuestra provincia sino de todo el país".

