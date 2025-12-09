La Capital | Ovación | árbitro

Un futbolista le dio una feroz trompada a un árbitro y le causó doble fractura de mandíbula: quedó preso

El episodio ocurrió al final de un partido en el que se jugaba por un título. La víctima sufrió además la pérdida de varias piezas dentarias

9 de diciembre 2025 · 15:54hs
El jugador quedó detenido después de darle un tremendo golpe al árbitro. 

El jugador quedó detenido después de darle un tremendo golpe al árbitro. 

Un futbolista cordobés fue detenido y acusado judicialmente de lesiones graves calificadas luego de darle una trompada a un árbitro al final de un partido. El golpe dejó nock out a la víctima, que sufrió doble fractura de mandíbula, perdió varios dientes y quedó internado.

El episodio ocurrió en la localidad de Villa Las Rossas, en la provincia de Córdoba, donde jugaron los equipos de Club Barrio Ardiles y Club Villa Las Rosas, ambos pertenecientes a la primera división B de la Liga del departamento San Javier.

La grave agresión del futbolista se produjo tras el pitazo final del partido. En ese momento, el jugador Ramiro Javier Carreras, de 25 años, se abalanzó sobre el árbitro José Olguín, de 36 años, y le aplicó un golpe de puño en la cara que le provocó lesiones severas.

Doble fractura de mandíbula

El diagnóstico médico posterior confirmó que Olguín sufrió doble fractura del maxilar y perdió varias piezas dentarias. El ataque motivó la intervención de la policía cordobesa, que detuvo al futbolista agresor y lo trasladó a una comisaría.

Carreras quedó a disposición de la Justicia mientras la Fiscalía de turno investiga el caso bajo la carátula de lesiones graves calificadas.

Los equipos de Club Barrio Ardiles y Club Villa Las Rosas se disputaban el título del torneo Clausura de la categoría. Las Rosas se impuso finalmente por 4 a 2 y ahora tendrá derecho a jugar contra el campeón del Apertura por el ascenso.

