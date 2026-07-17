Un ex-Newell's que la rompe en Chile se irá a México, donde será dirigido por Sebastián Abreu

Aunque posiblemente juegue para O'Higgins la serie ante Boca por la Copa Sudamericana, su futuro está en Tijuana.

Panchito González, con la camiseta de O'Higgins. El ex-Newell's hizo 11 goles y dio otras tantas asistencias en el primer semestre del año.

Panchito González, cuando jugaba en Newell's. Su próximo destino es la ciudad mexicana de Tijuana, donde jugará en el Xolos.

Cuando se fue de Newell's , probablemente Francisco Panchito González nunca imaginó lo que le esperaba: llegó a O'Higgins a mediados de 2025 y en el primer semestre de este año la rompió, tanto que se convirtió en una joya muy pretendida en el mercado de pases.

Panchito González, con la camiseta de O'Higgins. El ex-Newell's hizo 11 goles y dio otras tantas asistencias en el primer semestre del año.

Hace un mes, cuando Jorge Sampaoli asumió en Talleres para encarar su primera experiencia como entrenador en el fútbol grande de Argentina, se dijo que el extécnico de la selección argentina lo quería para reforzar el equipo. Pero ya entonces se sabía que tenía competidores fuertes y al final se quedó sin el jugador.

En el mercado de pases de invierno, Panchito González se convirtió, acaso impensadamente, en un jugador muy pretendido por clubes argentinos, brasileños, mexicanos y hasta rusos. Y ahora su futuro se definió: jugará en Xolos de Tijuana (México), cuyo entrenador en el uruguayo Sebastián Abreu.

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Jugará contra Boca por la Copa Sudamericana

El torneo de la Liga MX comienza este viernes, pero es probable que Panchito González siga en O'Higgins unos días más. Incluso existe la posibilidad de que la próxima semana juegue para el equipo chileno la serie ante Boca por la Copa Sudamericana. Recién después viajaría a México para someterse a las pruebas médicas y firmar su contrato.

Panchito está en O'Higgins desde mediados de 2025 y en el primer semestre de este año fue la gran figura del fútbol trasandino. Además de marcar 11 goles para el equipo de Rancagua, el cordobés dio otras tantas asistencias y fue la gran figura del campeonato.