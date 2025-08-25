La Capital | Ovación | equipo

Un equipo que jugó contra Central y Newell's en primera se fue al descenso y volverá a su liga regional

Había llegado a la máxima categoría el año en que Julio Grondona propició el ascenso de 10 equipos. Luego de un año entró en un tobogán

25 de agosto 2025 · 15:48hs
Crucero del Norte perdió con Ben Hur de Rafaela y descendió a su liga de origen. El equipo misionero llegó a enfrentar en primera a Central y Newells.

Crucero del Norte perdió con Ben Hur de Rafaela y descendió a su liga de origen. El equipo misionero llegó a enfrentar en primera a Central y Newell's.

Con virtudes y defectos, el fútbol argentino es uno de los más competitivos del mundo. Basta con poner bajo la lupa la última década, en la que en los torneos de la AFA hubo equipos campeones y descensos inesperados. En todas sus categorías, pero especialmente en la primera división.

En 2014, una decisión impulsada por el entonces presidente de la AFA, Julio Grondona, permitió que diez equipos de la B Nacional ascendieran en tropel a primera. De golpe, el campeonato de la primera división pasó de tener 20 equipos a 30.

Entre los clubes que ese año gozaron de ese inesperado beneficio estuvo Crucero del Norte, una institución fundada en 2003 que apenas una década después llegaba a la máxima categoría tras haber pasado por lo que entonces eran los torneos Federal B, Federal A y B Nacional.

Crucero del Norte, en primera división

Crucero del Norte jugó un año en primera división, en la temporada 2015. Ese año enfrentó a Central como local en Posadas, Misiones, y a Newell's en el Coloso del parque Independencia.

El equipo misionero estuvo un año en la máxima categoría. Luego volvió a descender y tras un par de temporadas en la B Nacional bajó al Torneo Argentino A, la tercera división para los equipos del interior no afiliados directamente a la AFA.

Allí penó durante años, casi siempre para no desbarrancar hacia su propia liga, la Posadeña. Finalmente, este año no consiguió mantenerse y este fin de semana perdió la categoría anticipadamente, un par de fechas antes del final del torneo.

Vuelve a la Liga Posadeña

Ahora, Crucero del Norte tendrá que volver a la Liga Posadeña y si quiere regresar al Argentino A tendrá que ganar primero el torneo local y luego el Regional Amateur, que se disputa anualmente en el tramo final de cada temporada.

Este año, el equipo clasificado para el Regional Amateur por esa liga es Guaraní Antonio Franco, un histórico de la Mesopotamia que hace años se cayó de la B Nacional y nunca más pudo regresar, pese a haber jugado un par de finales.

Durante la temporada que jugó en primera división, Crucero del Norte enfrentó a Central y Newell's. Los canallas lo vencieron por 1 a 0 con gol de Franco Niell en el estadio de Garupá en febrero de ese año, mientras que los rojinegros lo hicieron por 2 a 0 un par de meses después con tantos de Maxi Rodríguez, uno de ellos de penal.

Otros casos

El de Crucero del Norte no es el primer caso de un equipo que pasó por primera y después entró en un tobogán hasta terminar en su liga. Y al menos uno de ellos involucra a un club de Rosario.

Se trata de Tiro Federal, que ascendió a primera división en la temporada 2004/2005 después de arrancar unos años antes en el entonces Argentino B y en 2005/2006 perdió la categoría. Luego siguió desbarrancándose y hoy juega en su liga de origen, la Asociación Rosarina de Fútbol.

Otro muy notorio es el de Deportivo Mandiyú, que jugó en primera división desde 1988 a 1995 y llegó a ser dirigido por Diego Armando Maradona, quien dio en el equipo correntino su primer paso como entrenador.

Después de esos años, Mandiyú virtualmente desapareció de la escena futbolística y ahora pugna por volver a los primeros planos desde el torneo Federal amateur, que otorga plazas para el Argentino A.

