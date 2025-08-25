Uno de los técnicos argentinos más ganadores renunció al equipo donde acaba de asumir por los malos resultados

Se hizo cargo del equipo a mitad de año. Consiguió dos victorias, dos empates y tres derrotas. Es uno de los argentinos que más títulos tiene

Olimpia perdió 2 a 0 con General Caballero en la Liga de Paraguay y el técnico argentino Ramón Díaz renunció.

Uno de los entrenadores argentinos más prestigiosos renunció como director técnico de un equipo grande del fútbol paraguayo apenas siete partidos después de haber asumido el cargo. Dijo que los resultados no se dieron y que prefirió alejarse para no complicar al club.

Se trata de Ramón Díaz, quien presentó la renuncia al cargo en Olimpia después de perder por 2 a 0 ante el modesto equipo de General Caballero el partido correspondiente a la novena fecha del torneo Clausura de Paraguay.

"En el fútbol necesitas resultados, y más en un equipo grande", dijo Ramón Díaz al presentar la renuncia. Y añadió: "Los resultados no se dieron y creo que lo mejor es que me vaya para no complicar ni al club ni al presidente ni a la gente, que se comportó de manera maravillosa con nosotros".

Un técnico recién llegado

El Pelado, uno de los técnicos más ganadores de la historia del fútbol argentino, había asumido en Olimpia a mediados de año y trabajaba junto a uno de sus hijos. Su último paso había sido por el fútbol brasileño, donde primero dirigió al Vasco Da Gama y luego al Corinthians, el gigante de San Pablo.

Díaz dedicó un párrafo especial para agradecer, "principalmente a los jugadores", pero también a los hinchas del Decano del fútbol paraguayo, que fue tres veces campeón de la Copa Libertadores.

El Pelado dirigió a Olimpia en apenas siete partidos, de los cuales ganó dos, empató la misma cantidad y perdió tres, entre ellos el clásico ante Cerro Porteño.

El Decano está noveno en el torneo Clausura y quinto en la tabla anual, su peor campaña en los últimos cuatro años.